民進黨吃黃國昌豆腐？ 王浩宇：真是戰神就不該怯戰

2019-06-27 14:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



民進黨中常委沈發惠25日0晚間在臉書無預警宣布，將加入總統蔡英文競選團隊，不爭取2020年新北市第12選區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）的立委提名，地方人士認為民進黨很可能在該選區再次禮讓時力立委黃國昌，黃國昌辦公室表示，不要再用「禮讓」吃豆腐，3年多了，應該夠了。

針對汐止選區立委選戰的紛爭，綠黨桃園市議員王浩宇矛頭對準黃國昌，他認為黃國昌作為區域立委，長期疏於經營選區、不關心地方事務、選民服務做很爛，黃國昌的民調在汐止落後國民黨提名的李永萍達23.4%。聰明的黃國昌知道自己就要落選，因此期待民進黨沈發惠跳出來參選，承擔被自己搞爛的選區，讓自己能理所當然的排入時代力量的不分區名單。

王浩宇說，也因此如此，沈發惠退選，黃國昌才會氣成這樣。

王浩宇說，作為一個區域立委，除了在立法院認真關心法案之外，政府有補助服務處相關租金等費用，關心地方事務、幫鄉親反映問題也是重要的責任，民進黨把選區禮讓給你經營，就應該努力服務、爭取連任，而不是把選區搞爛，讓國民黨有復辟的機會。

更扯的是，在地方上打混摸魚四年，卻要別人來承擔競選責任，他覺得這樣的做法算計太多，根本一點道義也沒有。