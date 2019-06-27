避免幫郭台銘造勢？ 國民黨七七遊行韓粉發起反動員

2019-06-27 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨召開反「鐵籠公投案」公投案記者會，立院黨團總召曾銘宗（前排左起）、副主席曾永權政策會、政策會執行長江啟臣和青年朋友一起高喊反對鐵籠公投。記者邱德祥／攝影 分享 facebook

國民黨積極籌備七七「反鐵籠公投」抗議，中午黨主席吳敦義還與彰化以北10縣市議長便當會懇託動員支持，但近日如知名音樂人劉家昌與挺韓臉書社團卻紛紛反動員，質疑黨辦活動是要幫鴻海創辦人郭台銘造勢，韓、郭陣營樑子越結越深，恐讓後續整合難度提高。

黨務人士表示，當天就連安排5位初選參選人上台演說順序也是抽籤決定，黨中央主持選務一定公正，相關傳言與揣測不符事實，不排除是有綠營人士見縫插針。

2020總統大選開打，國民黨規劃7月7日下午3時在總統府前辦「反鐵籠公投凱道大會師」抗議活動，要號召10萬人塞爆抗議現場，為選戰打響第一砲。

但上周三中常會決議推動七七抗議後，挺高雄市長韓國瑜選總統民眾傳出異聲，質疑國民黨是為「拱郭卡韓」才辦這場造勢活動。劉家昌昨更在臉書呼籲，韓粉千萬要不去參加七七抗議，甚至建議韓國瑜也不必捧埸，讓國民黨自己玩。

劉家昌表示，幾個「國民黨老朽」老謀深算太陰險，知道韓粉和韓家軍熱度「就像他們說韓粉不理性」，不會忍受郭台銘當天台上發言，一旦韓粉控制不住鬧埸韓國瑜就完了，「這是他們打的如意算盤」，韓粉不要掉進圈套。

劉家昌質疑，公投法修正已在立院完成三讀，國民黨若覺得有疑慮，2020政權拿回來後重修就好，現在鬧什麼？是怕選不上先鬧一下？還是別有用意？

也有不少韓粉在近日大動作擴張的「李四川後援會」臉書社團中串連，互相提醒韓粉不要參加七七抗議。有韓粉說，七七抗議是明反公投、暗替「鍋子」（郭台銘）抬轎，收編韓粉，韓粉不去才不會中引君入甕之計。

還有韓粉表示，儘管韓國瑜將參加七七抗議，但活動是國民黨動員抗議，韓家軍不應該去。甚至有韓粉說，七七是盧溝橋事變紀念日，各位鋼鐵韓粉在家祈福也可幫韓。

但有韓粉質疑，若當天郭台銘站上舞台獲一片歡呼，韓國瑜站上時卻因韓粉反動員無人挺，這不才真讓郭接收整個國民黨動員成果，韓粉「洗版式號召」反動員真在幫韓？

也有韓粉說，2020要送韓國瑜前進總統府，必須「廣交友，勿樹敵」，韓粉不要拿郭台銘當籍口「編故事」，讓韓背上破壞黨內團結罵名。