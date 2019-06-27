安平廈門也曾小三通？ 賴清德：完全是兩回事

2019-06-27 14:18 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



上和海運引發的高雄小三通爭議延燒，有網友翻出，行政院前院長賴清德2016年台南市長任內，也曾參加「上和盛」貨船試航儀式，並稱上和盛將成為安平商港第一家定期小三通的航運船；對此，農委會前副主委李退之轉述，賴清德說，當年安平與廈門航線是中央核准的兩岸航線，與高雄這次事件完全是兩回事。

高雄市觀光局長潘恆旭25日出席上和海運公司舉行的高雄旗津-溫州洞頭小三通首航典禮，卻被發現這條航線沒有政府許可、船公司已申請解散，且航權今年初也註銷 ，是假的小三通，甚至高雄市警察局也介入調查。

但有網友翻出賴清德2016年台南市長任內，也曾參加「上和盛」貨船試航，並稱上和盛將成為安平商港第一家定期小三通的航運船。

對此，李退之轉述，賴清德說，當年安平與廈門航線是中央核准的兩岸航線，與高雄這次事件完全是兩回事，重點是為了活化安平港的低使用率，因此他也抱著感謝中央的心情來推動，會用到小三通這個詞，主要就是表達安平廈門航線就是兩岸航線。

李退之說，賴清德認為，高雄市政府沒有權力核准兩岸航線，且船公司都已申請解散，這次事件是透過虛假公司、假航線所虛構出來的騙局，兩者不能相提並論。