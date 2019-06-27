宜蘭藍營提名呂國華參選立委 黃定和：我可能脫黨參選

2019-06-27 13:58 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣立委選舉人選陸續到位，民進黨初選，由現任立委陳歐珀出線，競選連任。

國民黨完成黨內立委初選，昨天提名宜蘭縣前縣長呂國華，呂國華獲得提名，今天與團隊一起宣布「出發」，正式投入下屆的立法委員選舉。

不過，與呂國華初選競爭的宜蘭縣議員黃定和今天說，自己還是可能脫黨參選，目標沒變，何時宣布？他說，時間到了，該做就做；至於會不會因此造成藍營分裂？黃定和說，不用擔心。

呂國華今天指出，感謝鄉親、朋友們在初選中的支持，得以順利出線，他將以更積極、謹慎的心情爭取選民的支持和面對未來選情的挑戰。

他表示，從政以來，清廉自持，從不與利益團體掛勾，加上國民黨窮到連黨工薪水都發不出，在皆無資源可協助下，這次的立委選舉的艱難可想而知，加上蔡英文於民進黨總統初選內，在外界都不看好的情況下，不僅翻盤成功，還大勝賴清德，可見其為勝選的不擇手段。黨內如此，對他黨的候選人更不在話下。

呂國華表示，面對諸多的不利因素，他將以過去市長、縣長任內的政績和對未來縣政發展和縣民需求的論述，爭取選民的支持，他雖離開政治舞台已近10年，但從沒離開宜蘭，今天復出，爭取支持，希能為宜蘭、為宜蘭縣民有再服務和打拼的機會。

呂國華提及昔日政績，宜蘭市長任內率全國之先，開挖雨水下水道，做全面的疏濬、清污，減緩瞬間大雨所选造成的淹水問題，在第1屆的市長任內完成了3座現代化的托兒所，縣長任內曾獲得全國招商第1名、曾獲得全國最低失業率、首先引進並推動觀光工廠、率先推動運動產業。

他指出，任內完成了科學園的開發，並爭取了20億聯外道路的經費，爭取了高速公路平原線側車道20億和宜四匝道五億多等經費，從廢墟中救活了蘭陽博物館，把菜瓜棚變成了文化工廠，歷經前2任縣長仍無法完成的雪山新村也完工入住，舉辦蘭雨節讓烏石港海域變成北部的衝浪、賞鯨等海上活動聖地。

另外，任內舉辦鐵人三項比賽恢復梅花湖過去的榮舉、蘇東堤防的興建、南方澳第三漁市場的改建、烏石港區段徵收開發等等。