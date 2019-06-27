盧秀燕憂準公共化變一國兩制 蘇貞昌：無厚此薄彼

2019-06-27 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



中央主推的托育準公共化政策，今年8月起六都全都要接軌，但台中市長盧秀燕今赴行政院會表達擔憂準公共化變「一國兩制」，因為部分已經推動準公共化的縣市，卻因此無法獲得中央全額補助；蘇貞昌則解釋，政策上路後是中央替地方補足差額，沒有厚此薄彼。

盧秀燕今列席行政院會，質疑中央都沒有補助台中市一毛錢，特地帶上水果籃送行政院長蘇貞昌，希望藉此爭取預算。對此，行政院發言人Kolas Yotaka轉述，蘇貞昌當場指出，盧市長誤會了，因為他上次親自到台中市，為了國道1號新增系統交流道銜接台74線，就直接到現場宣布核定46億元，不可能一毛錢都沒有，盧秀燕如果有其他意見，可以一一列出，中央會依照輕重緩急給予協助。

今年8月將全面上路的準公共化托育補助，盧秀燕也擔憂恐會變成「一國兩制」，因為台中市之前已經先自行編列預算推行「托育一條龍」政策，而準公共化政策實施後，台中卻無法獲得全額補助；Kolas轉述，蘇貞昌則解釋，準公共化政策推動時已經和地方政府達成共識，針對稅收較多、財政狀況較好的6都，中央補足差額，中央與地方共同分擔托育補助經費。蘇貞昌強調，政院對台北市、桃園市也是同樣態度，並未厚此薄彼。