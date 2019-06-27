黃智賢：夜問打權停播 確實是電視台受蔡政府壓力

2019-06-27 13:44 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



中視夜問打權節目被停播，扯上蔡英文政府打壓，節目主持人黃智賢今天接受記者訪問時，證實她在被告知節目停播的決定時，原因正如昨晚聯合新聞網所報導的內容，確實是受到蔡政府的政治壓力。

黃智賢說，她不想公開告知者的名字，但停播的原因對方說得很清楚，第一、她批判蔡英文太凶了。第二、她對美、日的批判太嚴厲，其中，在中美貿易戰的議題上，太過站在中國的立場上去談，而對於日本也經常在關於殖民等歷史上著墨，也引來日方的壓力。第三、就是在香港「反送中」的議題上，只有她進行抽絲剝繭，證明港府的逃犯條例並沒有任何反送中抗爭所控訴的可能後果；以及第四、她主張一國兩制和平統一。

她表示，另有人告知她，她的節目是唯一批判此次國安法修法，告知觀眾這是一部惡法，也是被停的原因之一。

關於「反送中」議題，她表示，蔡政府最近透過通傳會（NCC）每天都行文要求說明節目中談及的內容，她表示，由於節目都完全依據已經公開的訊息與證據去進行分析，證明反送中實際上只是一場反中的運動，由於證據完全站得住腳，NCC無法對節目進行任何處分，蔡政府只好對電視台施壓。

對於有人說她的節目完全是收視率不好而因商業考量而停播，黃智賢表示，她的節目收視一直很好，在52台的時候，收視率甚至經常比新聞龍捲風還高，那為什麼會被搬到39台娛樂台去？她說，到了39台後，她的節目還是該頻道一天下來所有節目的第一名，又為什麼會在去年九月左右，被移到154台這樣偏僻的頻道？但即使被移到這裡，她的節目收視率仍然經常進到收視排行榜中。

她說，她確實是周一收到高層決定停播的決定，而昨天周三則確認節目做到這周五。她表示，蔡政府當然會否認他們打壓媒體，但如果她說的並非屬實，可以到法院提告，這樣她就可以將證據攤開來，並要求傳喚所有相關當事人。