追打假訊息 故意散播動物傳染病謠言最高罰百萬

2019-06-27 13:24 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



行政院會今通過本院農業委員會擬具「動物傳染病防治條例」部分條文修正草案，新增不得故意散播有關動物傳染病謠言或不實訊息，且最高可罰100萬；另外條文也增訂廣告刊登者等，應依輸出入動物檢疫機關公告相關措施加註宣導防疫的警語。

為防制假訊息的危害，行政院去年底才推出「核子事故緊急應變法」、「傳染病防治法」「災害防救法」等7法律的第一波修正，4月份也針對廣電網路散布假訊息修法，今則通過「動物傳染病防治條例」部分條文修正草案，將函請立法院審議。

此次動物傳染病防治條例條文修正，調整幅度過半，主要是為有效掌握國際疫情並防範及病入侵，明定違反相關行為樣態及罰則，像是不得故意散播有關動物傳染病之謠言或不實訊息的規定，否則最高可罰100萬。行政院長蘇貞昌表示，台灣正值申請成為口蹄疫「拔針、非疫區」的關鍵時刻，讓23年來的努力有成。動物傳染病防治必須做到滴水不漏，才能保護國內產業、守護民生福祉。

另外，修正案也強化出入境動物檢疫之管制，而為了避免應實施檢疫物經由網際網路平台販賣及輸入，增加動物傳染病隨貨品運送散布風險，增訂廣告刊登者、平台提供者、應用服務提供者或電信事業應依輸出入動物檢疫機關得公告相關措施，例如加註宣導防疫的警語、保存資料以及限制接取、瀏覽或移除相關網頁內容。