調查報導／年改一周年 綠捍衛改革 藍檢討基金績效

年金改革一周年，爭取連任的蔡英文總統，目前沒有微調年改政策的計畫；而積極爭取軍公教選票的國民黨總統參選人，多半也未承諾將現行政策「改回來」，僅針對退撫基金管理效能展開檢討。

民進黨在去年九合一大選遭遇挫敗，過激的年金改革被視為其中一環，面對接下來的2020大選，軍公教的戰火是否會影響藍、綠陣營選情？總統府發言人張惇涵表示，年改已完成一個階段，現在要的是捍衛改革成果，目前並無微調政策的可能性。

張惇涵表示，年改過程中，的確有些人會反彈，蔡總統表達對軍公教的感謝，但若不改革，軍人的退休年金就會破產；前總統馬英九也曾提過需要改革，改革可以確保軍公教基金穩定運作，也讓已退休軍公教領得到退休金，更重要的是，年輕世代的軍公教也確保能領到，社會溝通層面，政府會持續做。

蔡英文競選發言人阮昭雄表示，2020相關政見尚無討論，要等整體選戰架構出爐，這也牽涉到政府的立場，短期內應該還不會討論。

國民黨方面，爭取黨內總統提名的鴻海前董事長郭台銘認為，解決年金改革的重點，是要把餅做大。台灣各種退撫基金之所以面臨破產風險，是因投資報酬率平均只有2%到3%，甚至不時虧損。他向日本軟銀社長孫正義請益，孫允諾會在安全的情況下，協助台灣成立「國家級投資平台」，整合各大基金，向國際競標，以「保底抽成」概念，賺國際財，盈餘挹注年金，解決破產問題。

新北市前市長朱立倫表示，他主張要讓軍公教的尊嚴受到保護，信賴保護原則不能被破壞，也不能製造世代對立，而「加法經濟」是唯一的解套方法。他指出，去年年金支出減少140億元，但和前年相比，退撫基金投資績效少賺462億元，這種年改，有意義嗎？

朱立倫說，20年來薪資停滯、少子化、年金獲利太低，造成給付不足，領導人若只有「減」的概念，台灣經濟一定會停滯。因此，除了要鬆綁年金管理權，讓更多國際專業團隊加入；信賴保證原則是保證退休的狀況，年金和現職軍公教的薪水也要脫鉤，剩下的按通膨和年金收入情況決定成長比例。

高雄市長韓國瑜認為，軍公教人員一生為國家效忠，銓敘部原本就有規畫完善的制度，政府不循這個途徑，再架設年金改革委員會，令人存疑；他主張提高基金管理效率，如能提高到6%或7%，政府的財政壓力就降低了。