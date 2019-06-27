吳敦義親自喬 七七抗議一藍議員動員一遊覽車

2019-06-27 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨召開反「鐵籠公投案」記者會，立院黨團總召曾銘宗（前排左起）、副主席曾永權政策會、執行長江啟臣和青年朋友一起高喊反對鐵籠公投。記者邱德祥／攝影 分享 facebook

國民黨積極籌備七七「反鐵籠公投」抗議，中午黨主席吳敦義與彰化以北10縣市議長便當會懇託動員支持，也下達動員令，要求10位議長號召所屬縣市黨籍議員參與抗議，每位議員須動員一輛遊覽車人數，與會議長與代表也承諾會把動員數量衝高。

以一縣市國民黨粗估25位黨籍議員推估，1個議員動員1部遊覽車人數（約40人），粗估透過議會系統動員人數將可達萬人。

黨務人士表示，公投是基本公民權的一部分，是補充代議政治不足的地方，所以這次「反鐵籠公投凱道大會師」抗議活動，並未找行政系統的縣市長動員，而是找民意代表體系與民間社團參與。

2020總統大選開打，國民黨規劃7月7日下午3時在總統府前辦「反鐵籠公投凱道大會師」抗議活動，要號召10萬人塞爆抗議現場，為選戰打響第一砲。目前規劃，北台七縣市、黃復興黨部與中央黨部至少要扛下3萬人動員基本量，先把凱道塞爆。

為強化動員，吳敦義中午與彰化以北黨籍10縣市議會議長便當會懇託，10縣分別為台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣與彰化縣，但今天部分縣市議長今天並未出席。

與會人士轉述，吳敦義會中表示，民進黨強將公投法修惡，將人民公投權利關入鐵籠，違背創制複決直接民權精神；過去行政院長蘇貞昌支持公投綁大選要提高投票率，現在又因政治考量讓兩者脫鉤，發動七七抗議要凸顯蔡政府執政無方，表達心聲。

與會人士也透露，為強化動員能量，昨天晚間黨務人士已與去年曾發起反同婚公投與以核養綠公投發起單位會面，目前動員情況都還不錯。