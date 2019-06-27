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王金平在金庸展抽上上籤「願望會在不知不覺中實現」

2019-06-27 12:06聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

國民黨立委王金平今天參觀「金庸武俠華山論劍」特展，他表示，30多年在美國閱讀金庸小說，當時還是禁書，不可以帶回台灣；而他自比是《射鵰英雄傳》裡的郭靖和《倚天屠龍記》裡的張三豐。他表示，郭靖愛國愛民、武功高強，為人比較憨厚，都能履險如宜，郭一生中間碰到很多這樣的難關，但是關關難過還是關關過。

不過，昨天新北市前市長朱立倫才參加「金庸武俠華山論劍」特展，也是自比郭靖。對此，王金平表示，他不知道朱是什麼背景，未正面回應。

媒體問到，王金平認為蔡英文總統、韓國瑜、郭台銘、以及台北長柯文哲分別代表金庸小說裡的什麼角色？王金平說，這個他不好意思跟人家定義，因為這是看摻雜的成分多少而已，很難說把誰定位在哪一部小說裡面的主角。

王金平來到劍展區，他先拿起打狗棒比試一下，又再拿起寶劍，告訴大家，劍的勁道出去能夠傷人，也能夠拒敵於百步之外，這才是真正的境界。王還說，華山論劍戰了七天七夜，最後還是「姓王的最強」，制壓群雄，成為武林盟主。

而展場還提供抽籤服務，王金平抽出第十八籤，是一支上上籤，內容為「活學活使，只是第一步。要做到出手無招，那才是真是踏入了高手的境界」。此籤在事業上指出，真正的職場達人必是活學活用，舉重若輕，游刃有餘；在願望方面，則暗示願望會在你不知不覺中自然實現，讓王金平很滿意。

國民黨立委王金平今天參觀「金庸武俠華山論劍」特展。記者劉宛琳／攝影
國民黨立委王金平今天參觀「金庸武俠華山論劍」特展。記者劉宛琳／攝影
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王金平金庸
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