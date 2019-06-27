大法官提名通過 藍批用人惟「黨」

2019-06-27 12:20 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



民進黨26日通過大法官人事同意案，遭國民黨批評用人唯黨，讓大法官難以獨立行使職權。（Photo by 國民黨立院黨團） 分享 facebook

大法官提名4人皆通過！立法院26日臨時會通過大法官人事提名案，4位被提名人楊惠欽、蔡宗珍、謝銘洋、呂太郎皆強勢通過提名同意。但國民黨立院黨團全體抵制出席，總召曾銘宗批評民進黨用人惟「黨」，之後大法官將參雜意識形態，難以獨立行使職權，更無法做憲法的守護者。

4人皆通過

立法院長蘇嘉全表示，本次投票共有71人出席，42人缺席，並由民進黨立委張廖萬堅、時代力量立委高潞‧以用擔任監票委員。經投票表決後，考試院長蔡宗珍、台大法律系教授謝銘洋、司法院秘書長呂太郎、高雄高等行政法院院長楊惠欽皆達2分之1提名通過門檻，因此通過同意案成為大法官。

現任大法官陳碧玉、黃璽君、羅昌發、湯德宗的任期將在今年9月底屆滿。蔡宗珍、謝銘洋皆以71票全票通過成為大法官，但楊惠欽在71票中仍獲得3票反對、1票無效票；呂太郎亦有1張不同意、2張無效票，但我國大法官經立院提名同意只需2分之1，意即57票同意通過即可被任命為大法官。

大法官不應存意識形態

國民黨立院黨團全體拒絕出席為大法官人選背書。黨團總召、國民黨立委曾銘宗強調，蔡英文政府推派的大法官人選都具有強烈的意識形態，在就任大法官後，是否能維持超然的獨立性，不受干擾行使職權令人存疑。

國民黨立委吳志揚表示，國民黨團拒絕為本次大法官人事案背書，他並質疑蔡政府人事案荒腔走板，用人特色就是以政黨傾向為唯一依據，已讓中選會等獨立機關一一淪陷。

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