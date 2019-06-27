工輔法今立院闖關 合法工廠批「最勁爆的圖利法案」

2019-06-27 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



攸關農地工廠合法化的《工廠輔導管理法》今天下午將在立法院會闖關。民間團體在立法院大門口抗議，批工輔法圖利違章工廠，坑殺合法的廠商與農民。在工業區內合法經營工廠的民眾現身表示，一旦違法者就地合法「每坪現賺8萬」，全部3.8萬家的違章工廠共可獲得3.4兆元的不當得利，這是最勁爆的圖利法案。

不具名的合法工廠經營者表示，過去他花了多少心力一關關跑環評、符合建築法規，現在政府一口氣特赦非法廠商，成本低廉，讓他們獲取暴利，形同讓非法廠商來將合法廠商給打趴，造成合法廠商的經營困難。他要求，政府應輔導這些違法廠商遷入工業區，而非修法放寬。若哪一個黨團放水，就在明年大選用選票制裁，同時也要制裁該政黨的總統候選人。

台灣農村陣線理事長洪箱表示，合法工廠業者如同白癡，農地將死，未來食安問題誰負責，若種出有汙染物質的糧食，就請支持修法的經濟部官員買回去吃，洪箱呼籲，台灣人要思考農地對於人民的價值，不要窮得只剩下錢。

彰化環保聯盟執行秘書吳慧君指出，自2017年起，彰化環保聯盟和公民團體陸續舉報29件新增違建農地工廠，至今沒有一件被拆除；近日又再增加9案，就是因為這些違章工廠看準政府不作為，才會「蓋好蓋滿」，他們今天要再度向彰化縣長王惠美與行政院長蘇貞昌舉報，並要求在工輔法中增訂「公民訴訟」，讓違章工廠附近的居民與公民團體，可透過司法救濟，來督促政府執法。