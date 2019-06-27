黃智賢節目停播 黃偉哲提三點指蔡政府不可能打壓
針對政治評論者黃智賢主持的「夜問打權」節目，消息人士指稱，在蔡英文政府的施壓下，將在本月28日播出最後一集，畫上句點。台南市長黃偉哲今天說，妹妹節日停播牽拖蔡政府施壓真是太扯了，蔡政府真的有那麼多本事，2018就不會敗選了，蔡政府有那麼多本事打壓媒體的話，現在國民黨統總初選不會吵得如火如荼，所以打壓根本不可能。
黃偉哲說，妹妹節目被停播第二個原因說是「反送中」在香港引起將近兩百萬人，台灣有好幾十萬人支持這個活動，是誰打壓的了，根本是胡扯。
黃偉哲表示，第三說黃智賢主張一國兩制，對不起反對一國兩制的人，不僅是綠營，包括韓市長、郭董都反對一國兩制，黃智賢言論並沒有有效影響領導人的主張，不需要蔡政府出手打壓，千萬不要岳飛打張飛，根本是兩回事。如果真的打壓，無線電視台早就該收起來。如果黃智賢真的沒有工作，網路上很多就業平台，都可以去媒合，他相信妹不會沒有工作。
聯合新聞網報導，消息人士指稱，由黃智賢主持的「夜問打權」節目，在政府的施壓下，將在本月28日播出最後一集，畫上句點。「夜問打權」收視率一直很好，但蔡政府不斷施壓之下，從原來的52頻道搬到39頻道，再從39頻道搬到天高地遠的154台，即中視的數位台。但如今，連處在如此邊陲的節目，蔡政府仍不放過，施壓中天高層停掉這個節目。黃智賢在節目叫停後，將會在網路上開闢節目，雖然打壓，但黃智賢絕不會因此閉嘴，讓政府無法達到目的。
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