黃智賢節目停播 黃偉哲提三點指蔡政府不可能打壓

2019-06-27 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



針對政治評論者黃智賢主持的「夜問打權」節目，消息人士指稱，在蔡英文政府的施壓下，將在本月28日播出最後一集，畫上句點。台南市長黃偉哲今天說，妹妹節日停播牽拖蔡政府施壓真是太扯了，蔡政府真的有那麼多本事，2018就不會敗選了，蔡政府有那麼多本事打壓媒體的話，現在國民黨統總初選不會吵得如火如荼，所以打壓根本不可能。

黃偉哲說，妹妹節目被停播第二個原因說是「反送中」在香港引起將近兩百萬人，台灣有好幾十萬人支持這個活動，是誰打壓的了，根本是胡扯。

黃偉哲表示，第三說黃智賢主張一國兩制，對不起反對一國兩制的人，不僅是綠營，包括韓市長、郭董都反對一國兩制，黃智賢言論並沒有有效影響領導人的主張，不需要蔡政府出手打壓，千萬不要岳飛打張飛，根本是兩回事。如果真的打壓，無線電視台早就該收起來。如果黃智賢真的沒有工作，網路上很多就業平台，都可以去媒合，他相信妹不會沒有工作。