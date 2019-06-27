立院投票通過 蔡系大法官超過三分之二將影響藍釋憲案結果

2019-06-27 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



立法院臨時會今進行司法院大法官被提名人同意權案投票，蔡英文總統所提名的楊惠欽、蔡宗珍、謝銘洋、呂太郎皆過半通過成為新任大法官。他們在今年9月上任後，蔡系大法官將增加到11人，超過大法官總人數2/3，不僅影響到黨產條例、前瞻條例釋憲案，也將跨越下屆總統任期。

今天領票數71票，投票結果，楊惠欽同意67票，不同意3票，無效票1票；蔡宗珍同意票71票；謝銘洋同意票71票，呂太郎同意票68票，不同意票1票，無效票2票。

前總統馬英九所提名的現任4位司法官大法官陳碧玉、黃璽君、羅昌發、湯德宗任期將於今年9月30日屆滿。總統蔡英文上月27日提名台大法律系教授謝銘洋、司法院祕書長呂太郎、考選部長蔡宗珍及高雄高等行政法院院長楊惠欽。

由於本次審查程序太短，僅1個月時間且在審查完隔日就要進行人事同意權投票，過去從未發生，讓外界及民團感到不滿；加上國民黨團認為這次名單普遍偏綠，還有被提名人曾連署「拔管」，批評馬英九等，也遭詬病不適任，拒絕出席投票。

大法官的任期為8年，蔡英文2016年提名的5位大法官預計任期到2023年9月30日，也就是下屆總統卸任前8個月才能再重新提名。

而立法院日前才三讀通過「憲法訴訟法」（司法院大法官審理案件法），雖然立委提案釋憲門檻由現行的1/3（38位）降為1/4（29位），而釋憲案之判決須有大法官總額2/3（10人）以上參與評議、總額過半數（8人）同意即為通過，目前蔡英文所提名的大法官就有11人，都已超過通過門檻，恐不利國民黨所提出的《不當黨產條例》、《前瞻基礎建設特別條例》相關釋憲案。