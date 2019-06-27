【重磅快評】旗津之前有安平：蔡政府的國安大騙局

2019-06-27 10:09 聯合報 主筆室



高雄市果然到處是坑，專門坑國民黨的傻子；更可憐的是，傻子掉坑還遇到政治金光黨，幾乎被無中生有的通敵騙局活埋。

日前上和航運在高雄廿一號碼頭舉辦「高雄旗津—溫州洞頭小三通首航」，典禮結束立刻引起行政院、陸委會及高雄市黑韓議員敲響國安警鐘，指控市府通敵、統戰，製造發財大騙局。與會的觀光局長和藍委被嚇壞了，忘記膜拜谷歌大神壓驚，其實三年前春天，同一家業者在台南安平港辦過相同典禮，台南市府和綠委、港務檢疫官員還在岸邊開心留影。

依據陸委會對高雄市府的指控，發大財要先顧主權，兩岸直航是中央職權；但活動發起根本與市府無關，陳明通再怎麼記恨韓國瑜不配合他的「戰略協作」，也不能動私刑。倒是高雄港務分公司同意上和航運在碼頭邊辦小三通首航，不知有無觸及陸委會所言「製造直航假象」。

不過高雄港務分公司也很冤，前回在安平，相同業者舉辦「『上和盛』輪安平-金門-廈門小三通航線首航」，分公司總經理親自主持，出席的立委葉宜津、台南副市長曾旭正乃至陸委會，沒人質疑安平不是小三通港口。事實上，當初設計是將雲嘉南農特產匯集到安平，再經由金廈小三通進入大陸市場，蘇內閣是否也要查處安平非法小三通呢？

蘇貞昌說高雄—溫州小三通是大騙局，業者委曲哭求生路。他們不過就是複製安平模式，把旗津當噱頭，匯集海產從高雄經馬祖往溫州送，試圖進入華中市場。高雄到馬祖是既有航線，本就可申請，至於馬祖到溫州洞頭，就看大陸是否放行浙江最新深水港成為小三通航點。因此騙局罪名也非蘇揆說了算。

其實高雄到溫州港已有航班，蘇內閣抹紅高雄市府前，也得先了解市場行情，至少把業者找來問問，這樣開口就恫嚇人民，製造社會恐慌，倒真像是詐騙集團的伎倆。業者租用一艘有走私香菸前科的貨船，蘇揆便扯上豬瘟口蹄疫，警告別拿防疫開玩笑，這種利用疫情引燃社會對立不安、毀滅政敵的作法，才真是吃人不吐骨頭的金光黨。若真有心，何不將走私查獲船隻沒入銷毀，以絕後患？畫符噴口水滅不了豬瘟的。