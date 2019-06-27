索羅門總理：將派團了解中國經援 年內決定外交方針

2019-06-27 05:52 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



索羅門群島新任總理蘇嘉瓦瑞表示，他將派出調查團隊考查接受中國大陸經濟援助的可能性與風險。對於索羅門與我國的邦交，蘇嘉瓦瑞表示，「(繼續維持嗎？斷交嗎？)兩者都有可能」。

蘇嘉瓦瑞26日接受日媒日本經濟新聞訪問時表示，將在聽取調查團的報告後，今年之內決定外交方針。他也承認與中國展開非正式對話，「互動熱絡，但不是（外交）官員」。

報導指出，除了台灣之外，索羅門群島歷來一直接受鄰近國家、關係深厚的澳洲經濟援助。索羅門群島政界有力人士指出，蘇嘉瓦瑞考慮重新調整對兩岸的外交政策，也可能是為了得到台灣與澳洲的更多援助。

蘇嘉瓦瑞所提的調查小組主要為調查無力償還債務時，必須將基礎設施讓渡給中國的「債務陷阱」風險，除中國之外，也將前往巴布亞新幾內亞、斐濟等國，這些國家都接受來自邦交國的中國經濟援助，發展基礎設施。

日經分析，南太平洋是美國與中國霸權之爭的最前線，索羅門群島的判斷受到外界關注。目前與台灣建交的17個國家中，有6個是太平洋島國。所羅門擁有大約62萬人口，是六個國家中人口最多的，也是美澳合作的地緣政治要衝。南太平洋對中國大陸海洋擴張具有重要的戰略意義，索羅門群島對美、中都非常重要。

索羅門若與中共建交，南太平洋的影響力將擴大。美國與澳洲擔憂索羅門若與台灣斷交，將對周邊國家造成影響，南太平洋恐將發生斷交的骨牌效應，危機感大增。

報導指出，根據澳洲智庫數據，索羅門2011至2018年為止從我國獲得9400萬美元援助；另一方面，中國大陸擁有壓倒性勝過我國財政資源，同期間向薩摩亞提供了1.68億美元，薩摩亞人口約為索羅門群島三分之一，經濟規模約為60％。在這種情況下，執政黨內不滿逐漸升高，認為索羅門群島經濟發展速度已落後巴布亞新幾內亞和萬那杜10多年。

蘇嘉瓦瑞不排除與我國斷交是因為希望從從台灣或中國大陸獲得大規模經濟支持，推動經濟成長。自2011年以來，中國大陸已向太平洋各島國提供了超過11億美元的資金。然而，東加、薩摩亞等小國因為向從中國借款不斷膨脹增加，債務償還已成為一個主要問題。