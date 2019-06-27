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薛瑞福重申：關切外部影響台選舉 美將支援台灣

2019-06-27 05:15聯合報 記者張加╱即時報導

美國國防部印太事務助理部長薛瑞福26日表示，美方關切外部利用網路工具影響台灣選舉，美已公開表態，將支援台灣，以確保台灣能舉行自由、公平、不受外部透過網路影響的選舉。

薛瑞福（Randall Schriver）26日在智庫「傳統基金會」談美國印太戰略，回應問題時說出「我認為台灣是個國家」；薛瑞福會後受訪解釋，只是在談重要安全合作夥伴的習慣用語，美方政策不變，（外交）承認不變。

此外，關於時代雜誌日前報導川普政府為美中貿易談判暫緩對台軍售，薛瑞福指出，無法談宣布軍售的確切時間，但美方討論過對台軍售程序應常態化，美方致力於讓台灣成為美對外軍售（FMS）的常態合作夥伴。

薛瑞福接著說，過去包裹式，等待政治機會才進行的想法已擱置，美國將視台灣為正常的安全支援夥伴。

論壇主持人、傳統基金會亞洲研究中心主任羅曼（Walter Lohman）詢問薛瑞福，根據美方評估，台灣擔心網攻影響選舉的程度？薛瑞福回應，在印太區域，台灣比起其他國家，面對抵禦入侵的問題更久；台灣很有經驗，長期思考這些問題，在網路領域擁有高科技，面對增強的威脅，台灣持續防禦。

此外，關於台灣對美國印太戰略的角色，薛瑞福表示，台灣是美國在印太區域的重要安全夥伴，與美共享價值，為維持自由開放的印太秩序作出貢獻。

薛瑞福指出，基於台灣自身的安全挑戰，台灣支持美國印太戰略的一個方式是投資自身防務，並落實整體防衛構想，讓中方不想採取軍事手段解決他所謂的台灣地位問題。

薛瑞福說，基於台灣關係法，美台密切合作，以確保台灣具備相關能力；美台安全夥伴關係非常堅實，美方也非常關注不斷增強的威脅。

至於20億美元對台軍售案進度，薛瑞福表示，安全環境將驅動相關決策，台灣面對中方更多壓力，包括中共軍機飛越台海中線等舉動，美方將評估威脅以作出決定，並向台提供武器系統。

薛瑞福日前提及，美方預期中方將干預台灣2020選舉，美方會直接協助台灣以强化應對能力；中共國台辦發言人安峰山26日表示，中方歷來不介入台灣地區選舉，也反對任何外部勢力介入台灣選舉，更堅決反對任何栽贓抹黑大陸的言行，美方倒是應該檢視自己的言行。

美國國防部印太事務助理部長薛瑞福。華盛頓記者張加／攝影
美國國防部印太事務助理部長薛瑞福。華盛頓記者張加／攝影
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