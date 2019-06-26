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農地工廠合法化 政院同意25年落日條款

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農地工廠合法化 政院同意25年落日條款

2019-06-26 23:56聯合報 記者林河名╱即時報導

立法院臨時會周四將處理攸關農地工廠納管的「工廠輔導管理法」修正草案，據了解，針對環保團體主張增訂「落日條款」，行政院同意設下25年落日期限，以解決農地工廠合法化的長年問題。知情人士指出，朝野對此已有共識，民進黨立院黨團周四將再召開會議作最後確認，預計下午可以完成修法三讀。

行政院版的工輔法修正草案，雖規範農地不可新設工廠，既有工廠不得汙染、危及公安，未登記工廠則以「全面納管、就地輔導」原則處理，以達成「拚經濟、護就業、顧環保、守農地」目標，但因沒有明定「特定工廠登記證」落日條款，引發環保團體質疑工廠就地合法卻無落日期限，強烈不滿。立法院外周三還有大學生串連，反對政院版讓「農地被送終」，要求立委嚴格監督修法。

知情人士指出，行政院此次修法，就是不想再以「拖延方式」處理農地工廠合法化問題，因此提出「不用延期、直接面對」的修法內容，但外界仍對政府「沒信心」，因此最終同意增訂落日條款，以25年為限，明定任一特定工廠登記證在這次修法後25年止，失其效力。

至於環團另主張，對不作為的政府機關，民眾有權提「公民訴訟」，不讓地方政府及民意代表怠惰執法或違法關說，但經濟部及立委擔心造成濫訴，行政部門也表示無法接受。

針對工輔法修正草案，立法院長蘇嘉全上周召集朝野協商時表示，特定工廠登記證如果沒有設落日期限，業者就不會積極改善，要求行政部門回去檢討。由於目前法案已在立法院最後審議階段，行政院發言人Kolas Yotaka昨天仍強調，「尊重立法院朝野黨團決定」。

不過，知情人士透露，民進黨團總召柯建銘昨天已在民進黨中常會報告，指蘇嘉全日前主持朝野協商時認為應該接受落日條款，黨團成員也向行政院長蘇貞昌表達同樣訴求，行政院終同意設下25年落日期限，以利早日完成修法。

知情人士也表示，配合25年落日條款，行政院先前即在政院版修正草案中加入2項修正動議，一是中央要更強力介入高汙染工廠的管理，高汙染工廠必須強制輔導轉型，以降低對環境的衝擊；二是明定不能合法化的地區，例如水質保護區、河川集水區等經主管機關公告的區域，不能就地合法蓋工廠，以避免汙染水源。

近年農地新建工廠日增，政府推動修法讓農地工廠合法化引發爭議。 圖／聯合報系資料照
近年農地新建工廠日增，政府推動修法讓農地工廠合法化引發爭議。 圖／聯合報系資料照
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行政院農地立法院
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