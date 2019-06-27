新聞眼／不甩利益迴避 能期待守憲護憲？

2019-06-27 00:52 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 丘采薇



大法官被提名人謝銘洋接受國民黨立委林奕華質詢。 記者徐偉真/攝影 分享 facebook

立法院今天行使司法院大法官人事同意權，但經過一天公聽會及兩天審查會，在野黨立委的質疑始終圍繞在四位被提名人本身的爭議發言及政治色彩。可想而知，新大法官上任後，紛擾將永無寧日，而原本大法官被賦予的崇高性也一點一滴流失。

檢視這次被提名的四位大法官，蔡宗珍及謝銘洋被在野黨認為較具爭議。蔡宗珍曾公開批評服貿協議未經實質審查程序有違憲之虞，謝銘洋曾公開批評「台大法律系沒把馬英九教好」，兩人也先後擔任民進黨仲裁委員會委員，蔡宗珍還曾是民進黨公投制憲、憲政改革重要幕僚。除了政黨色彩濃厚，謝還被質疑曾在公費留考面試自己的指導學生，程序正義觀念薄弱，視利益迴避於無物，我們又如何能期待這樣的大法官能守憲、護憲？

蔡、謝在立院接受審查時，遇到關鍵問題，不是推稱「尊重國會」，就是以「不適合回應」逃避監督，對自己的立場完全沒有解釋；國人無從得知這兩位準大法官對中華民國憲法的真正想法，自然也無法檢視他們會如何履行大法官職權，避重就輕的策略，反映了民進黨國會完全多數的傲慢，反正不必交代清楚，也能輕騎過關。

憲法規定大法官「須超出黨派以外，獨立行使職權，不受任何干涉」，是法律人最崇高的職位，也因為被賦予解釋法律的權力，在所有民主國家都被視為保護人民的象徵，不允許被任何政黨染色。若國民黨執政卻提名曾經批評蔡總統、或者擔任過國民黨顧問的法律人，相信民進黨也不會接受。

美國著名大法官金斯伯格一生為女性平權奮鬥，被美國社會視為英雄，但當她於二○一六年公開批評共和黨總統候選人川普，立刻引起爭議，最後金斯伯格為自己的言論道歉，並發聲明強調法官應避免對候選人做出評價，承諾自己未來會更加謹慎，當時金斯伯格已經高齡八十三歲。試問今天進行投票的新任大法官是否也有道歉的勇氣？還是只要立場正確就好。

台灣民主化已經超過卅年，珍貴的成果卻被政黨惡鬥一再侵蝕破壞。以民進黨掌握的國會優勢，集體投票讓四位被提名人過關並無任何困難，可惜的是大法官一職可能從此背負政治酬庸惡名，絕非民主之福。