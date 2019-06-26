獨／蔡政府受不了了 夜問打權被停 只播到本周五

2019-06-26 23:10 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



黃智賢。 聯合報系資料照 分享 facebook 據了解，由政治評論者黃智賢主持的「夜問打權」節目，消息人士稱，在蔡英文政府的施壓下，將在這周五播出最後一集，畫上句點。

在黃國昌與館長在23日即上周日，號召所謂的數萬人上凱道，要求「紅色媒體」滾出台灣的第二天，也就是本周一，黃智賢就被中天的高層告知了這個訊息。

據了解，這個停播的決定已在今天正式獲得確認，黃智賢在得知決定後，原有意就在今天播出最後一集，但顧及節目製作群的相關安排，黃智賢決定做到這周五，與觀眾告別。

消息人士說，夜問打權收視率一直很好，但蔡政府不斷施壓之下，從原來的52頻道搬到39頻道，再從39頻道搬到天高地遠的154台，即中視的數位台。但如今，連處在如此邊陲的節目，蔡政府仍不放過，施壓中天高層停掉這個節目。

消息人士說，蔡政府要停掉節目的原因有四：一是夜問打權節目長期以來批判蔡英文總統太凶；二是夜問打權是唯一剖析香港反送中真相的節目，讓民進黨操作反中氛圍的目的被揭穿；三是黃智賢主張一國兩制和平統一；以及四是夜問打權深度分析此次國安法修法是對於言論自由的嚴重箝制的惡法。

消息人士說，黃智賢在節目叫停後，將會在網路上開闢節目，雖然蔡政府打壓，但黃智賢絕不會因此閉嘴，讓蔡英文政府無法達到目的。