雙子星得標港商遭駁回 北市捷運局：應無法簽約了

2019-06-26 19:27 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北雙子星開發案去年底由香港商南海發展公司與馬來西亞商馬頓公司組成的團隊得標，南海馬頓團隊依標案規定向經濟部投審會申請成立開發案專案公司「台灣南海發展公司」，1月25日遞件至今5個月遲未審過，昨還被柯文哲批「效率這麼差是怎樣？」今天被投審會認定因涉國安疑慮駁回；對此，主責招標的北市捷運工程局表示，專案公司無法成立，可能難以繼續與南海合作，明早將正式對外說明後續如何應變處理。

捷運局主秘王偉說，投審會決定來得突然，但可確定的是，中央已認定雙子星開發案讓南海馬頓團隊負責有國安疑慮；專案公司沒過，市府依照標案規定已無法與南海團隊的專案公司簽約，讓開發案前進。

王偉表示，先前投審會審查遲未有結果，南海團隊都會申請展延簽約時間，市府也都會同意，現已展延到7月，但既然投審會已完成審查，市府將不再接受展延申請，因此很可能最後以無法如期簽約等形式，和南海團隊解除合作，但詳細還要再研究。