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長榮航有長期對戰準備？7月中班表已備妥

雙子星案被投審會駁回 柯市府：明天回應

2019-06-26 19:16聯合報 記者楊正海╱即時報導

北市長柯文哲第二任內的重要政績雙子星案，遭到經濟部投審會駁回，投審會的理由是認定投資人與中國大陸市場淵源及關聯極深，易受大陸政策影響，外國人投資條例第7條認定對國家安全有不利影響，本案予以駁回。

對此，台北市政府副發言人柯昱安表示，針對投審會今日審議結果，本府已知悉，但仍需進一步釐清相關資訊，預計明天對外回應。

台北市長柯文哲。記者楊正海/攝影
台北市長柯文哲。記者楊正海/攝影
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