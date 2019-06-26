雙子星案被投審會駁回 柯市府：明天回應

2019-06-26 19:16 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市長柯文哲第二任內的重要政績雙子星案，遭到經濟部投審會駁回，投審會的理由是認定投資人與中國大陸市場淵源及關聯極深，易受大陸政策影響，外國人投資條例第7條認定對國家安全有不利影響，本案予以駁回。