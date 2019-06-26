言語不利國家非犯罪 呂太郎：言論自由不審查動機目的

2019-06-26 18:57 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



立法院院會今進行為期二天的大法官人事案審查。被提名人司法院秘書長呂太郎，在回答時代力量立委洪慈庸針對如何界定言論自由提問時表示，人民的言論自由受憲法保障，若法律要對此加以限制，須構成憲法23條明定事項，且符合比例原則。

洪慈庸提問，近年來中資入侵日益頻繁，用台灣的民主自由侵害民主自由，從憲法高度來看，言論自由跟防衛民主機制之間要怎麼去平衡？

呂太郎表示，人民的言論自由受到憲法第 11 條「人民有言論、講學、著作及出版之自由。」保障，若要加以限制，要符合憲法第23條「防止妨礙他人自由、避免緊急危難、維持社會秩序，或增進公共利益。」且要符合比例原則。

洪慈庸追問是否同意設立防衛民主機制，呂太郎表示，作為政治訴求表示同意。但若進入大法官審查，則仍需視個案單獨探討。「不同國家、時代、憲法制度不能一蓋而論。」呂說，在憲法層次還是必須審視是否符合憲法第23條所規定的要件，否則不可加以限制。