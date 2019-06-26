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準大法官呂太郎支持安樂死 主張設立特別法

2019-06-26 17:28聯合報 記者蔡晉宇╱即時報導

立法院院會今進行為期二天的大法官人事案審查。被提名人司法院秘書長呂太郎在回答國民黨立委許毓仁針對是否支持安樂死提問時表示，在確保不至於誤殺得情況下，各人支持安樂死，並表示應透過特別法的方式來做規範。

呂太郎表示，對安樂死個人支持，只要確保不至於誤殺，從人性尊嚴角度來看，人有權決定自己生命終止的方式。

許毓仁提問，關於現行刑法275條加工自殺罪，禁止受囑託或得承諾幫助他人自殺的規定是否違憲？

呂太郎回應，安樂死與刑法275條加工自殺罪所規範內容，兩者情況不同。刑法的加工自殺罪並未對一些特別程序討論。「一個人要很有尊嚴地結束自己的生命沒有錯，但重要的一件事情是，當他不能表達意思的時候，誰了解他真正的意向為何？」呂太郎以植物人舉例，或許外人看來植物人不想活了，但是誰又知道呢？或許其內心深處仍抱有一絲希望。呂說，這是一個非常複雜、嚴謹的討論，和刑法加工自殺有所不同。

許毓仁表示，推動安樂死合法化，對減輕醫療負擔，給予人性尊嚴皆有幫助，能夠表達進步的社會思想。並提問刑法275條加工自殺罪是否有修改必要？

呂太郎認為，刑法275條無修改必要，若將來要推動安樂死合法化，應設立一部嚴謹的特別法。且推對安樂死並非以減輕醫療負擔做為出發點，應該更著重在保障人性尊嚴層面。

準大法官呂太郎表態個人支持安樂死。圖／取自國會頻道
準大法官呂太郎表態個人支持安樂死。圖／取自國會頻道
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安樂死許毓仁植物人大法官
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