再提中影交易案 蔡正元：郭台銘要正視交易案中爭議

2019-06-26 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



前立委蔡正元。取自臉書 分享 facebook 國民黨政策會前執行長蔡正元，繼日前發公開信要郭台銘對胞弟、中影董事長郭台強被國民黨控告聲索24億元一事不能裝聾作啞，今再發公開信提醒郭台銘要正視中影交易案中的爭議。

蔡正元在臉書表示，有前中投公司董事長張哲琛、總經理汪海清「配合」，郭台強不僅不必付「差價」，別人買黨產都用現金，郭台強16億元價金可開五年期票，還拿中影房地產貸款16億元，其中13億元搬去投資郭台強的正葳公司，另外3億元匯去「美國」，真不知道這是買黨產，還是變魔術。

蔡正元也提到，郭台強也要蔡正元「配合」，但因蔡不答應，郭台強的律師好友林麗珍在喜來登咖啡廳對蔡放話：「郭家告人沒有告不倒的」；之後郭台強果然用各種名義與理由，在兩個法院控告蔡正元7件背信侵佔案，創台灣司法紀錄。

蔡正元細數，郭台強7件告蔡正元背信侵占案，第一案不起訴；第二案 不起訴；第三案一審判一年十個月，二審無罪；第四案不起訴；第五案一審判一年，二審無罪；第六案一審無罪，二審無罪。

蔡正元說，第七案一次簽結，一次不起訴，碰到蔡英文總統上台突變成以侵佔中影款項為名，搜索、羈押禁見4個月；起訴時又說蔡正元沒有侵佔中影款項，而是侵佔阿波羅公司款項，但蔡正元是阿波羅唯一股東，讓蔡正元既是被告，也是被害人。

蔡正元揶揄，這種司法奇蹟證明，「郭家告人沒有告不倒的」可以掛在法院門口當招牌，這種司法現象應該不是郭台銘競選總統所想看到的吧？

對於蔡正元公開信提及的內容，郭台銘辦公室表示，沒有回應。