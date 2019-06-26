力挺反紅媒結局超慘...館長遭直播平台斷約 損失上千萬！

2019-06-26 17:43 聯合新聞網 綜合報導



館長陳之漢在25日的直播中宣布，自己與直播平台金剛的合約確定終止，且未來也不再續簽。圖擷自／youtube 分享 facebook

網路紅人「館長」陳之漢在昨（25）日的直播中宣布，自己與直播平台金剛的合約確定終止，且未來也不再續簽。館長之前就曾多次自爆，為了23日在凱道的「拒絕紅色媒體」遊行，已經有許多廠商取消業配合約，此次與金剛的合約中斷，將讓他一年損失上千萬。

館長從去年2月開始在金剛上直播，當時館長收下的500萬元簽約金也全數捐出做公益，如今因為頻繁發表對敏感議題的看法，遭部分民眾質疑是利用「民粹」賺錢，逼得館長破口大罵「民粹怎麼賺得到錢？就像那天大家拿著雨傘淋雨，怎麼賺得到錢？」館長舉例此次與金剛斷約，平均一個月上百萬的固定收入消失，再加上合約中，金剛承諾的影片贊助金、格鬥比賽的40萬補助金將全數落空，他說「一年損失是上千萬耶！」

館長還說，雖然623的確幫他吸引不少新粉絲，但一堆人批評他罵髒話降低自己的格調，館長認為「我不是為你而生的，大家尊重我就是因為我做自己，我愛罵什麼就是什麼，我罵X你娘就是X你娘」，並向當時收看他直播的觀眾說，「現在有35728人，如果你是新粉，不爽不要看」。

網友認為「感覺館長已經騎虎難下，一開始就有館粉勸他別沾政治了，搞得現在一身腥」、「金剛本來就不是好平台…館長應該要放鞭炮慶祝吧」、「館長加油！又不是只有金剛直播可以簽也不是靠直播吃飯而已」、「館長霸氣」、「講出台灣藝人的心聲」、「館長可以再youtube直播啊，播一次應該抖內有超過10萬吧」、「youtube才幾分鐘人數就破萬，不像金剛還要等很久」。