小三通案炒作效率奇高 菜農林佳新諷：登革熱撥款都沒這麼快

2019-06-26 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



昨天高雄市觀光局長出席所謂的「高雄旗津-溫州洞頭小三通直航典禮」，被行政院長蘇貞昌及陸委會嚴厲指責，並被民進黨籍高雄市議員提起外患罪告訴，一向挺高雄市長韓國瑜的雲林網紅菜農林佳新在臉書上反諷說「潘局長我想你應該要引以為戒，這種效率的政府不是你能控制的」。

他問說，行政院的「登革熱防治撥款怎沒這麼快？」他說，當天參加的人員，有中央和地方級民代，潘局長也是被邀請，令人不解的是，小三通權責不在高雄市政府，這家公司又是已經申請註銷，卻宣稱租了兩艘船，準備試航，其中一艘還是登記有案的走私船。

林佳新提出三個疑點說，疑點一、這些資料若非有心人，豈是這麼容易取得？為什麼新聞曝光後，短短時間，網友可以立刻取得資料，展開網路攻擊。疑點二、記者會訊息曝光後，陸委會立刻接著發出聲明稿，然後民代跟著追打，若非事前安排，效率實在太快了。疑點三、小三通權責在陸委會，一家違法宣稱試航小三通的公司，卻沒看到主管單位追查，與會人員那麼多，矛頭卻對著潘局長，其心可議！

他說，政治人物本來就會有很多牛鬼蛇神跟騙子會想接近他們，所以政治人物更應該愛惜羽毛，審慎的注意自己參加的每個活動，避免自己未來被騙子拿來背書。

林佳新舉前台中市長林佳龍為例說，這幾年這種莫須有得受騙搞最大的就是林佳龍在台中市長任內海水鍊礦的1000億MOU(備忘錄)，浩浩蕩蕩的記者會與宣傳，結果發現被騙，但當初他也沒批評林佳龍，因為他知道為了市民好，一時疏忽難免，大家都是為了更好生活想試試看。只是以後怎麼預防這種不該犯的錯比較重要。