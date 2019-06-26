顏清標王金平合體煮水餃 標哥：要研發「冬瓜水餃」

2019-06-26 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



立法院前院長王金平與大甲鎮瀾宮顏清標，兩人穿上「標太郎」圍裙，合體一起煮冷凍水餃。記者余采瀅／攝影 分享 facebook 退出國民黨總統初選的立法院前院長王金平，近日推出「台灣金團結」直播節目，今天邀請大甲鎮瀾宮顏清標擔任來賓，兩人穿上「標太郎」圍裙，合體一起煮冷凍水餃。顏清標說，現在「標太郎」水餃有4種口味，以後還要研發「冬瓜」口味的水餃。

王金平表示，他與顏清標是老朋友也是老同事，在立法院期間受到顏很多的支持與幫忙，以前立法院上演全武行的時候，他可以說身兼數職，且一夫當關、萬夫莫敵的態勢，引導很多立法院同事一起幫他的忙，排除主席台的障礙，所以對他的情義很深。

顏清標說，王院長跟他是立院同事，大他19歲，也是他很敬重的長輩，平常人多時稱呼他「王院長」，私下都叫他「金平叔」。顏清標說，在立法院就要理性，不能對院長不尊重，「有些委員對院長不禮貌，我就跳出來，怎麼可以放院長一個人在那裡。」

直播小編也準備辛辣問題詢問顏清標，率先詢問「水餃是什麼肉做的？」顏清標說「豬肉啦！」王金平趕緊說「不是人肉」，顏清標接話說：「不是啦！人肉鹹鹹，是豬肉與蝦子做的。」

被問到如果得罪顏家就會變成消波塊？顏清標回應，「消波塊是保護海岸線的，顏寬恒都說過了，這都是舊話題，說這個沒有意義啦！」