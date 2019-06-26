港人七月一日再上街頭 卓榮泰：研議擴大聲援作法

2019-06-26 16:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



民進黨主席卓榮泰。聯合報系資料照片／記者林澔一攝影 分享 facebook 民進黨今天邀請成大政治系教授梁文韜以「香港陷中悲歌」為題進行專案報告，民進黨主席卓榮泰在會中裁示指出，民主得來不易，必須持續捍衛。如果今天沒有站出來聲援香港，今天的香港就會成為明日的台灣，呼籲國際社會共同聲援，讓中國正視香港人民追求普世價值的基本人權。

香港公民團體「民間人權陣線」日前表示，接下來會努力籌備「七一遊行」，並要求香港特首林鄭月娥在7月1日前回應港人訴求。對此，卓榮泰也請黨部相關部門研議擴大聲援香港的作法。

民進黨發言人李問轉述卓榮泰談話表示，自一九九七年以來，「一國」正逐漸凌駕「兩制」，在北京當局的干涉下，香港的自由、民主、法治不斷被壓縮，快速地流失，不僅特首普選遙遙無期，人權更是每況愈下。例如，銅鑼灣書店股東及員工的失蹤案，嚴重侵犯了香港的言論自由與人權保障。所謂的「一國兩制、港人治港」，終究只是一場騙局。

卓榮泰說，在這樣嚴峻的情勢下，香港人民爭取民主自由的努力，從未間斷，也沒有退卻。在雨傘運動後，香港特首強推「送中條例」，激發出香港民眾的團結意識，百萬人民站上街頭，成功迫使香港政府讓步。

卓榮泰表示，民主得來不易，必須持續捍衛。如果今天沒有站出來聲援香港，今天的香港就會成為明日的台灣。民進黨黨支持香港民眾，爭取更多的民主自由和政治權利，也呼籲國際社會共同聲援，讓中國正視香港人民追求普世價值的基本人權。此外，七月一日香港人民將再度走上街頭，請黨部相關部門研議擴大聲援香港的作法。

卓榮泰說，明年的二０二０總統大選是一場「抗中保台」的保衛戰，面對紅色滲透及中國統戰日益嚴重的威脅，呼籲國人要處處提高警覺心，團結一致。民進黨的執政團隊，也會繼續強化台灣的民主防衛機制，確保台灣的民主自由。