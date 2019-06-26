與時代力量談合作 卓榮泰：高度期待，但要黨對黨談

2019-06-26 14:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



針對沈發惠表態不參選新北市汐止區立委選舉，時代力量立委黃國昌說不要說是禮讓，民進黨主席卓榮泰表示，合作合作，共同的理念及共同的合作，這是基本的態度。對於與否和時力談合作？卓榮泰說，目前沒有這樣的進行，但對於未來的合作持高度的期望。

卓榮泰說，這些艱困選區或是非民進黨有席次的選區，第一個是尊重黨內有意願參選的同志，再來是衡量說，如果有很好的合作對象，民進黨都願意跟他們詳細的來談，但是黨對黨的來談，是要正式規格的來談。

卓榮泰也表示，先前兩位秘書長是禮貌性接觸，沒有談到任何實質問題，沈發惠過去在地方的經營有目共睹，沈的意願如何，及整個佈局，還要經過提名策略小組商討再來決定。

媒體詢問，現在民進黨還沒有要跟時力合作的意思嗎？卓表示，目前沒有這樣的進行，但對於未來的合作持高度的期望。媒體追問，是因為時力不說支持蔡英文總統嗎？卓榮泰說，倒不是，而是大家都還有內部的事情要先處理好，民進黨內部的參選意願，他要先完全的掌握跟了解，這是他列為優先的，民進黨再去其他人的合作跟商談。

媒體又問，時代力量還是好的合作對象嗎？卓榮泰表示，在台灣任何的政黨都應該集合力量起來，因為我們外在敵人很強大，如果我們在內部再分的話，我們分為二分之一，就是我們的敵人強大一倍，所以任何內部的力量，都應該站在國家的高度，跟執政黨的立場，他都願意採取更好的一個合作的一個想法。

除了黃國昌的選區之外，其餘包括林昶佐及洪慈庸，是否已經談得差不多，按照現在這樣嗎？卓榮泰說，時代力量是一個團體，我們不要把任何人撇開，這樣團體對團體比較好合作，

外界有人認為，民進黨明年立委在中南部的選情堪慮，高雄可能掉三席，卓榮泰說，三一六立委補選，也有說四席都會掉啊，只要努力，就有勝選的機會跟把握，所以完全操之在我，要盡量努力來達到勝選。