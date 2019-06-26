調查報導／菜鳥當家 老的擺爛 公部門惡性循環

2019-06-26 14:54 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



年金改革造成公務員退休年齡後延，新陳代謝趨緩，不過，在一些流動率高的機關卻出現中階主管年輕化的現象。這些單位平日業務繁重，影響生活品質不說；菜鳥主管薪給拿的還不比資深人員多，加上不同世代產生的資訊落差，年輕主管嘆，「叫不動」老鳥的現象十分常見。

銓敘部曾統計，退休公務員大多數為薦任、委任等基層公務員，而全國公務員主力落在薦任第七職等。而根據基層反映，工程、社會、教育、勞動屬性的機關，流動率最頻繁。

數據顯示，薦任文官主管及非主管平均年齡，第六職等主管平均為43至44歲，非主管年齡則約37歲；不過在第七職等，主管及非主管平均年齡僅差約兩歲；到了第九職等，兩者幾乎只有一歲之差。顯示我國薦任文官主管階級，已經有年輕化的趨勢。

公務員受訪時皆提到，中低層主管找不到人來接，在地方政府及某些機關是常事。原因大致分兩種，一是主管的職責、工作量及薪水不成比例；二是資深基層不願任事，反觀年輕世代反應快、效率高。然而，這種情形造成菜鳥主管叫不動前輩、勞逸不均現象加重，年輕世代對升遷更無期待。

周姓公務員指出，目前政府機關有一半人力是臨時人力或約聘僱人員，尤其在六都、或是業務越多的機關，愈容易待不久，因此，在組長、科長底下的承辦人員，很常做不到幾年就「被動」躍升主管。

至於為何大部分公務員不想升遷？台灣公務革新力量聯盟秘書長何昀峯說，承辦人員和主管領到的薪水其實沒有差很多。他自己身為單位主管，在幫同仁辦薪水時嚇一跳，「很多同仁薪水比我多」。

「如果年資夠，他們的月薪大約5、6萬元，中層主管月薪最多7萬元，卻要面臨工作壓力、承擔更多責任。」一名地方政府科員表示，他在單位才待兩三年，已是該部門最資深的科員，而他們的組長平均資歷，大約只有兩年多。

「這些我不會，你找年輕的！」周姓公務員說，如今的公務機關要產出很多報表、資料，提供給民意代表及媒體，加上政府愈來愈注重訊息的即時回應；相較年輕公務員較能及時掌握、提供資訊，老一輩的較難適應，「就算他們願意做，但速度慢、產出內容不完整，」年輕主管最後乾脆選擇交辦給新進同事。

前年退休的李姓科長說，很多機關出現臉書小編、懶人包、製圖等需求，這些業務和當初他們投身公部門的工作內容完全不同，「比起我們還要從零學起，年輕人早就會這些東西了！」因此，公務員工作流程雖然仍以公文陳核為主，但實際產出卻比廿年前的政府多出很多額外業務。

「永遠是菜鳥做愈多事，待遇沒有比較好，生活沒品質，未來又沒保障，」何昀峯說，這是「後年金改革」最嚴峻的問題。年輕公務員對退休金不抱希望，高階人員會選擇調到輕鬆職位，「反正要待久一點才能離開，」這樣的循環，在年改後的公務體系將會加速惡化。