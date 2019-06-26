退出立委選舉 沈發惠：不是禮讓 是整體戰略佈局

2019-06-26 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



四年前禮讓時代力量黃國昌在汐止區參選立委的沈發惠，昨天透過臉書表達不會參選下屆汐止區（新北市第十二選區）立委，引發外界諸多揣測。沈發惠今天出席民進黨中常會時表示，這不是禮讓的問題，黨中央徵詢他的意見後，他認為投入總統選戰助選工作可能比他個人選立法委員更有意義。

對於黃國昌一再對外表示，這不是禮讓。沈發惠說，對，他沒有講禮讓，「不是說我做了什麼決定是為了禮讓，都不是，是為了總統大選的整體戰略佈局。」

沈發惠說，關於立委選舉佈局，黨中央會做整體考量，黨中央之前有徵詢他的意見，他必須對選區，還要黨必須有清楚的說明跟交代。所以他才會表示說，經過思考之後，他認為總統大選目前遇到這樣艱困的狀況，對他來講，投入這場選戰助選工作可能比他個人選立法委員更有意義。

媒體詢問，黨中央是否有提到這一區傾向禮讓？沈發惠說，這個沒有，應該是黨的提名策略小組會議要去討論。

媒體追問，黃國昌連任的機會大嗎？沈發惠表示，年底選戰，不只這一區，全國的立委選區選戰都跟總統大選息息相關，最後的這個選戰不管在哪一區，包括汐止這一區，選戰最後的結果，會由總統大選來牽動它的結果。