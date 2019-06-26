沈發惠不選立委 黃國昌辦公室：別再用禮讓吃豆腐

2019-06-26 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



民進黨前新北市議員沈發惠昨天宣布不選汐止區立委，引發外界討論民進黨是否確定不提名並爭取與時代力量汐止區立委黃國昌合作。對此黃國昌辦公室回應，尊重每個政黨的決定，但請不要再用「禮讓」吃豆腐，三年多了，應該夠了。

黃國昌辦公室指出，「去年，沈發惠說要選立委不選議員，委員對記者提問的回覆是尊重。今年，民進黨說要徵召沈發惠，委員對記者提問的回覆還是尊重。針對你們今天的問題，答案沒改變，還是尊重。」

黃國昌辦公室也強調，尊重每個政黨的決定，但請不要再用「禮讓」吃豆腐，三年多了，應該夠了。