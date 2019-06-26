沈發惠不選立委 黃國昌：別用「禮讓」吃豆腐

2019-06-26 13:38 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



民進黨中常委沈發惠昨晚於臉書無預警宣布，將加入總統蔡英文競選團隊，不爭取2020年新北市第12選區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）的立委提名，地方人士認為，民進黨很可能在該選區再次禮讓黃國昌，對此，時代力量黃國昌辦公室表示，不要再用「禮讓」吃豆腐，3年多了，應該夠了。

沈發惠昨晚表示，看到台灣民主面臨來自境外的威脅， 台灣的主權在中國的威脅下危如纍卵，基於對台灣未來的擔憂，也受香港反送中事件的觸動， 讓她重新思考個人的進退與腳步。

日前和總統蔡英文會面討論，並向她提出加入競選團隊的邀請，沈發惠表示，她願意加入蔡英文競選團隊，不爭取汐止七星區立委提名，全力投入輔選翁做，希望能團結、凝聚更多進步的力量，讓民進黨有更寬廣的空間，去集結其他進步的力量，共同布局，贏得2020國會優勢。

對此，黃國昌辦公室回應，去年，沈發惠說要選立委不選議員，黃國昌對記者提問的回覆是尊重，今年，民進黨說要徵召沈發惠，對記者提問的回覆還是尊重，今天答案沒改變，還是尊重。尊重每個政黨的決定，但請不要再用「禮讓」吃豆腐，三年多了，應該夠了。