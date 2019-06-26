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郭台銘今訪佛陀紀念館 怒嗆旺旺集團「蔡老闆 」

2019-06-26 13:36聯合報 記者王昭月╱即時報導

鴻海前董事長郭台銘今午前往佛陀紀念館拜會，被媒體追問「不畏大陸強權，誰怕誰」一事，竟大動肝火，他斥責中天記者，叫國台辦下個指令給你們老板再說，少來問我這個問題。

郭台銘在昨晚國政說明會提及不畏大陸強權，誰怕誰一事，今早媒體追問這個說法是否算數，不意他肝火大動，要國台辦下指令給你們老 板（指旺旺集團蔡衍明）再說，少來問他這個問題。

郭說，你這個媒體哪有資格問我這個問題，你問問自己的良心，是為中華民國還是為國台辦。隨後他走上接駁車又丟下一句，「問你們蔡老板」，「當國台辦的打手，狗腿」。　　

郭台銘今赴佛陀紀念館參訪，被問到「不畏大陸強權，誰怕誰」說法，暴怒開嗆。記者劉學...
郭台銘今赴佛陀紀念館參訪，被問到「不畏大陸強權，誰怕誰」說法，暴怒開嗆。記者劉學聖／攝影
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郭台銘今赴佛陀紀念館參訪，被問到「不畏大陸強權，誰怕誰」說法，暴怒開嗆。記者劉學...
郭台銘今赴佛陀紀念館參訪，被問到「不畏大陸強權，誰怕誰」說法，暴怒開嗆。記者劉學聖／攝影
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