郭台銘今訪佛陀紀念館 怒嗆旺旺集團「蔡老闆 」

2019-06-26 13:36 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



鴻海前董事長郭台銘今午前往佛陀紀念館拜會，被媒體追問「不畏大陸強權，誰怕誰」一事，竟大動肝火，他斥責中天記者，叫國台辦下個指令給你們老板再說，少來問我這個問題。

郭台銘在昨晚國政說明會提及不畏大陸強權，誰怕誰一事，今早媒體追問這個說法是否算數，不意他肝火大動，要國台辦下指令給你們老 板（指旺旺集團蔡衍明）再說，少來問他這個問題。