準大法官謝銘洋：台灣是個國家 解散政黨有可能

2019-06-26 13:33 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



立法院臨時會今處理大法官人事，被提名人謝銘洋今在立法院報告時拋出「民主防衛機制」可參考德國戰後建立基本法的概念，避免納粹利用民主的機制毀壞民主；詢答時針對兩岸議題也有備而來，他表示，台灣是一個國家，至於國名是叫中華民國或是其他名稱，都是尊重人民決定，且說我們法律效力不及於對岸，對岸法律效力也不及於我們。

謝銘洋今接受立院詢答，並在報告時先回應民團時代力量過往的提問。針對民主防衛機制部分，他說這可參考德國戰後建立基本法的概念，也就是避免納粹利用民主的機制毀壞民主，「其實是有憲法基礎」，只是民主防衛機制與言論、集會、新聞自由的關係該如何權衡，則是屬於立法政策的問題。

扣著民主防衛機制，時代力量立委徐永明詢問，統促黨被質疑拿對岸的錢要消滅中華民國體制與民主，內政部前部長葉俊榮也一度研議政黨違憲解散，謝銘洋怎麼看？

謝銘洋說，這個問題是假設性問題，但如果立法院決議修法此類政黨違法應解散，大法官會參考這政黨的實際介入狀況，以及是否已經到達德國所說濫用基本權利達到予以解散的程度，如果都存在且情節重大，他是覺得在這個憲法層面上有這個可能。

徐永明再追問，若媒體也有類似拿對岸錢、傳播假訊息等等作為，但政府想管制又擔心被說影響言論自由怎麼辦？謝銘洋表示，民主國家言論自由很重要，可必須是真正的自由意志所形成的言論，如果言論被操控尤其是受到金錢操控表達出來的看法，嚴格講起來是偏頗，因為媒體屬於公器，跟公共利益有很深的關係，因此要能充分揭露資金來源，看看是否因為拿了誰的錢，替誰講話。

不過謝銘洋也補充解釋，這不是大法官權力範圍要處理的。