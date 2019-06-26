出席反毒頒獎典禮 蔡英文：3年有成，大家辛苦了

2019-06-26 13:12 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



蔡英文總統今天出席「108年反毒有功人士團體暨績優毒品危害防制中心」頒獎典禮，說明政府打擊毒品的決心不容許任何挑戰，也期許反毒夥伴能持續堅守崗位，降低毒品的危害，讓社會安全網更綿密。

蔡英文說，3年前她在全國反毒會議上宣示，要建立完整的社會安全網，反毒就是第一要務；3年來，有全國反毒夥伴、團體以及毒品危害防制中心同仁的努力，現看到了在反毒工作上3年有成，繳出一張非常好看的成績單。

她表示，3年來，初犯施用各級毒品的總人數逐漸下降，今年第1季也較去年同期下降了6.4%，另外因施用新興毒品死亡的人數，也獲得有效控制；相較於前年，去年的案件數下降幅度高達5成以上，這些成果則是無數心血的累積。

蔡英文說，今年元旦毒品防制基金正式成立，今年度基金將優先補助3大面向，包括「施用毒品者成癮治療」、「復歸社會」、以及「解決少年毒品問題」，未來也務必發揮功能，強化跨部會合作，讓民間資源更容易注入公部門的反毒工作。

蔡英文指出，表揚典禮代表對得獎單位及個人最大的肯定，反毒是選民託付最重要的工作之一，也是挑戰難度最高的一個政策項目，很高興3年有成，績效都顯現出來，對於在過程中付出很多、很辛苦的基層執法人員，她要說聲「辛苦了」。