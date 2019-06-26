參加小三通典禮挨告 潘恒旭：就讓司法查清楚

2019-06-26 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市觀光局長潘恒旭昨天參加「高雄旗津—溫州洞頭小三通典禮」活動，民進黨高雄市議員林智鴻今天控告潘、上和海運公司董事長李文忠涉違反台灣與大陸人民關係條例、刑法外患罪。潘恒旭今天表示，「好啊！就讓司法去查這件只辦活動、根本沒有通航的事。」