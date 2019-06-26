調查報導／年改大砍退休金 資深刑警退不了改當伙房兵

2019-06-26 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



年金改革上路後，不少現職警察的退休計畫受到衝擊，為了收入選擇延後退休，根據警政署統計，2015年退休的警察人數超過3千人，去年只剩1千3百多人；選擇延後退休的警察在崗位上苦撐，但基層工作需要大量體力，很多人想申請調到勤務相對輕鬆的單位，卻不是每個人都能如願，士氣大受影響，造成留在原職位的延後退休警察只好做一天算一天，看能撐到什麼時候。

根據警政署統計，近五年來以2015年退休人數最多，有3238人，之後人數驟減，去年退休的警察人數為1387人，2017年退休的警察則是1384人。

一名53歲的北部基層員警表示，他原本是巡佐，因為年金改革延後退休時間，但巡佐必須輪夜班，一周兩次，班表可能是今天晚班明天早班後天中班，再加上派出所要找績效、臨檢、盤查，他的體力實在無法負荷，因此申請改調勤務相對單純的交通隊，工作以取締交通違規為主，有了正常的作息時間，才比較能應付工作。

這名員警表示，他因為房貸無法退休，他若現在退休，一個月就少了三、四萬的收入，一年大約少30萬，根據他的了解，他知道延後退休的警察，十個有九個是因為房貸，有些人買房是原本打算退休後換住大一點的房子，或是幫小孩付頭期款買房，有人一貸就是好幾百萬，因為年改一次砍太多，所以現在不敢退休。

這名員警說，他身邊有很多同事或是學長、學弟也因為年金改革延後退休，延後退休的人大多想請調勤務較單純的單位例如交通隊、保安隊，但職缺「供小於求」，並不是每個人都能如願，調不走的人工作態度會變得比較消極，靠著請假撐過去，有年假的話一個月請個兩、三天，請假也不是出去玩，「大家都是在家睡覺補充體力」。