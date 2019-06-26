文青變魔頭 朱立倫將蔡英文比喻成「周芷若」

2019-06-26 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



國民黨總統初選首場電視政見會昨登場，藍營將矛頭對準蔡英文總統，高雄市長韓國瑜批蔡英文看似民主人，做的卻是獨裁事；新北市前市長朱立倫今天參觀「金庸武俠華山論劍」特展，將蔡總統比為由文青轉為魔頭的峨眉派傳人周芷若。

朱立倫說，過去覺得蔡比較善良文青，現在好像變成女魔頭、獨裁者。這幾年來蔡總統對民主迫害、介入獨立機關，這幾天又把公投關進鐵籠，種種作為令人遺憾，蔡總統在反送中運動中，強調香港堅持民主自由，反觀她所領導的台灣卻破壞民主，蔡總統不正成了周芷若？

朱立倫說，韓國瑜昨天提出浴缸塞子論，口若懸河、很會說話，像極了鹿鼎記主角韋小寶；鴻海創辦人郭台銘則是天鷹教主、鷹二哥，自創教派，事業有成，但願意出來犧牲。他昨天參加政見會，如同去向各門派高手學武，大家都表現得很好。

有關兩岸論述是否要更新，朱立倫表示，國民黨的基本立場與論述不變，這是國民黨的政綱。他認為，應特別強調國民黨要堅持自由民主的中華民國，反對台獨，也要反對一國兩制。有學者批評國民黨的主張太過老舊，朱立倫說，他堅持中華民國，堅持發揚中華文化，堅持兩岸共創中華民族經濟繁榮。雖然聽起來很平凡，這是兩岸都能接受，也能堅定自己立場的兩岸政策。