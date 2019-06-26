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文青變魔頭 朱立倫將蔡英文比喻成「周芷若」

2019-06-26 12:16聯合報 記者張文馨╱即時報導

國民黨總統初選首場電視政見會昨登場，藍營將矛頭對準蔡英文總統，高雄市長韓國瑜批蔡英文看似民主人，做的卻是獨裁事；新北市前市長朱立倫今天參觀「金庸武俠華山論劍」特展，將蔡總統比為由文青轉為魔頭的峨眉派傳人周芷若。

朱立倫說，過去覺得蔡比較善良文青，現在好像變成女魔頭、獨裁者。這幾年來蔡總統對民主迫害、介入獨立機關，這幾天又把公投關進鐵籠，種種作為令人遺憾，蔡總統在反送中運動中，強調香港堅持民主自由，反觀她所領導的台灣卻破壞民主，蔡總統不正成了周芷若？

朱立倫說，韓國瑜昨天提出浴缸塞子論，口若懸河、很會說話，像極了鹿鼎記主角韋小寶；鴻海創辦人郭台銘則是天鷹教主、鷹二哥，自創教派，事業有成，但願意出來犧牲。他昨天參加政見會，如同去向各門派高手學武，大家都表現得很好。

有關兩岸論述是否要更新，朱立倫表示，國民黨的基本立場與論述不變，這是國民黨的政綱。他認為，應特別強調國民黨要堅持自由民主的中華民國，反對台獨，也要反對一國兩制。有學者批評國民黨的主張太過老舊，朱立倫說，他堅持中華民國，堅持發揚中華文化，堅持兩岸共創中華民族經濟繁榮。雖然聽起來很平凡，這是兩岸都能接受，也能堅定自己立場的兩岸政策。

身為金庸迷的朱立倫對於角色人物都相當熟悉，形容自己也能信手捻來，「我自己比較喜歡天龍八部的主角喬峰，他為了國家、為了宋遼和平，付出很多、犧牲很大，因此，我比較喜歡喬峰。但是只要回到家，我就像射雕英雄傳主角郭靖，回家後通通都聽黃蓉的、聽老婆的」。朱立倫也打趣說，很多男生回到家都變郭靖。

新北市前市長朱立倫。記者張文馨／攝影
新北市前市長朱立倫。記者張文馨／攝影
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新北市前市長朱立倫。記者張文馨／攝影
新北市前市長朱立倫。記者張文馨／攝影
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朱立倫國民黨韓國瑜
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