謝銘洋解釋口試爭議 說提告學生口試時「完全無知」

2019-06-26 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



立法院臨時會今天進行司法院大法官人事審查，大法官被提名人謝銘洋在答詢時，被國民黨立委質疑過去曾口試自己的指導學生未迴避，之後還錄取，有包庇之嫌。對此，謝銘洋在面對民進黨立委李麗芬詢問時澄清，針對此事提告的陳姓應考人，在面對口試問題是「完全無知」，甚至顧左右而言他，成績也是所有口試委員裡面給最低的，跟他指導的學生一點關係都沒有。

李麗芬指出，根據她所看到的資料，是謝銘洋學生的筆試比原告陳姓應考人還要高，而且法官也認為就算是剔除謝銘洋的評分，再採計其他分數，謝的學生也是比較高的，針對這點，希望謝銘洋再作補充。

謝銘洋表示，整個事件的原告，也就是陳姓應考人，他在筆試成績的一般科目加總還不錯，但是在專業科目筆試成績其實是不好的，這個也是輸給後來被率取的同學的原因之一。

在口試方面，謝銘洋說，口試是最能夠看得出來一個考生在這方面的知識到底是如何，而當時要率取的學生必須到瑞士去，所以口試的科目是1996年在瑞士聯合國智慧財產組織剛通過的兩個非常重要的國際條約，這兩個國際條約都是跟著作權保護的國家條約有關。

謝銘洋以此題目詢問所有的應考人，發現其他的口試學生都能夠應答，感覺得出來他們都關注到這是非常重要的議題，而且這兩個國際條約也對台灣著作權法修法產生非常大的影響，但問到姓陳的應考人時，「他完全無知，他不知道這件事情」，因此也問不下去，最後只好問他一些基本的智慧財產權知識，但陳姓應考人卻顧左右而言他，完全沒有針對任何實體的問題去做回應，所以後來陳姓應考人的口試成績是所有是委員給的成績裡面最低的。