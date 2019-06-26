蔡英文：高雄出現難以理解的事，因為市長在忙其他事

2019-06-26 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



總統蔡英文今天出席法務部舉辦的反毒頒獎活動，回擊高雄市長韓國瑜日前在造勢活動中指民進黨權力中毒之事。她說，韓國瑜在市長選舉中獲得很多選票，如果韓要參加國民黨黨內總統初選，也要注意高雄市市政的問題，「這樣才不會權力中毒」。

高雄市政府觀傳局長潘恒旭出席「小三通」活動，引發爭議。蔡英文說，兩岸議題是中央政府的職權，有相關法令管理，如此說法顯示，事件的決策者對兩岸交流的法令有不了解的地方，高雄出現「難以理解的事」，因為高雄市長在忙其他的事。

至於韓國瑜在政見發表會提到中美貿大戰即將開始，「台灣不能當中國和美國的棋子，應當塞子」。蔡英文說，執政黨的一切決策都以台灣利益為出發點，最重要的是要保護國家主權、人民自由民主的生活方式，「韓國瑜應把高雄市政府的栓子栓緊一點」。

蔡英文指出，國民黨辦的政見發表會，她不太好評論，但政見發表時她被提到的機會最大，也因此聲量最大，不過，廣告時間好像是參選人郭台銘的聲量最大，「他應該花了不少錢」。

蔡英文說，郭台銘對她有情緒性發言，國民黨黨內初選，應該是要說明為何能代表國民黨參選？國民黨的價值在哪裡？要如何體現國民黨的價值？才是辦初選的意義所在；如果只是對執政者片段理解，沒有了解國政方向就空泛情緒發言，不是選民期待的事。