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影／吳敦義看國政發表會 重申「初選後要團結」

2019-06-26 11:50聯合報 記者喻文玟╱即時報導

國民黨總統初選昨晚舉辦第一場國政願景電視發表會，黨主席吳敦義上午到台中參加宗教活動，刻意和立委王金平錯開時間。吳說，5位參選人郭台銘、朱立倫、韓國瑜、周錫瑋、張亞中發言都盡最大努力，把國政願景讓民眾更清楚，但最重要是「團結才能勝選」。

吳敦義說，5人一定要同心協力，結束總統蔡英文這3年多並不理想的施政成績，兩岸僵持、國際環境日漸不好、經濟成長也不好，希望國民黨重返執政，讓國家朝更好發向發展，這必須黨內參與初選者要團結，待初選有結果，要同心協力支持出線的候選人贏得勝選。

國民黨主席吳敦義今天到台中參加宗教活動時表示，昨天五名黨內候選人的國政發表都很好...
國民黨主席吳敦義今天到台中參加宗教活動時表示，昨天五名黨內候選人的國政發表都很好，最重要的是初選通過後，黨內要團結。記者喻文玟／攝影
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國民黨主席吳敦義今天到台中參加宗教活動時表示，昨天五名黨內候選人的國政發表都很好...
國民黨主席吳敦義今天到台中參加宗教活動時表示，昨天五名黨內候選人的國政發表都很好，最重要的是初選通過後，黨內要團結。記者喻文玟／攝影
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吳敦義願景國民黨
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