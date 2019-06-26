影／吳敦義看國政發表會 重申「初選後要團結」

2019-06-26 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



國民黨總統初選昨晚舉辦第一場國政願景電視發表會，黨主席吳敦義上午到台中參加宗教活動，刻意和立委王金平錯開時間。吳說，5位參選人郭台銘、朱立倫、韓國瑜、周錫瑋、張亞中發言都盡最大努力，把國政願景讓民眾更清楚，但最重要是「團結才能勝選」。