影／吳敦義看國政發表會 重申「初選後要團結」

相關新聞
大法官審查 藍委頻給蔡宗珍顏色看2019-06-26 00:55
謝銘洋解釋口試爭議 說提告學生口試時「完全無知」2019-06-26 12:02
影射韓是北農肥貓 游淑慧：綠白合作從「殺瑜」開始？2019-06-26 12:01
蔡英文：高雄出現難以理解的事，因為市長在忙其他事2019-06-26 11:56
力挺韓國瑜 郝龍斌：中央應整合南部縣市防治登革熱2019-06-26 11:48
旗津溫州小三通？綠議員控告潘恒旭涉嫌外患罪2019-06-26 11:42
韓國瑜新竹最終場造勢 現場成立10萬人庶民總統粉絲團2019-06-26 11:39
通姦除罪化 謝銘洋：可能須立法才能徹底解決問題2019-06-26 11:24
郝龍斌：對韓國瑜解決重北輕南的談話很感動2019-06-26 11:20
影／反對農地送終 學生反對工輔法修惡2019-06-26 11:16
王金平：兩岸要有代替九二共識的新關係定位名詞2019-06-26 11:14
曾口試自己指導學生未迴避？ 謝銘洋：沒有瑕疵2019-06-26 11:01
周刊爆北農年薪400萬 韓：股東大會通過有何好查？2019-06-26 10:59
立院周四決戰工輔法 大學生串聯反農地送終2019-06-26 10:51
大法官被提名人詢答 藍委問謝銘洋「是否有教好扁蔡」2019-06-26 10:35
銓敘部與國防部精算差4倍 藍委質疑去年軍改砍太多2019-06-26 10:33
大法官被提名人謝銘洋 昔連署「拔管」今仍不贊成任命2019-06-26 10:33
韓國瑜要台灣當「塞子」 外交綠委：完全聽不懂2019-06-26 09:55
翁國彥：用「米蟲」諷刺退休軍公教 這種行為必須譴責2019-06-26 09:34
新聞眼／大法官審查急就章 搞得像面試小職員2019-06-26 00:53
老人花費少？ 公教年改釋憲激辯2019-06-26 00:49
教師年改釋憲爭點 害高教人才流失 辯應改薪資結構2019-06-26 00:48
區域綠委提名 蔡英文走訪地方整隊2019-06-26 00:44
「旗津溫州沒有小三通」 陳其邁問：為什麼愛說謊？2019-06-25 23:45
1.3萬碩博士流浪 反年改：私校生樂見國立大學教授2019-06-25 23:10
禮讓黃國昌？民進黨沈發惠宣布不爭取立委提名2019-06-25 21:19
對抗假新聞或剝奪新聞自由？蔡宗珍：應交由國會解決2019-06-25 18:51
費鴻泰質疑違法報帳 蔡宗珍：絕無此事2019-06-25 18:46
影／無黨籍立委撿到槍 陳玉珍：台灣早已實施一國兩制2019-06-25 18:34
【重磅快評】卓榮泰套殺柯文哲 不過卻露出了破綻2019-06-25 18:23
銓敘部外洩59萬筆個資 調查局積極追駭客2019-06-25 18:07
網傳內閣本週改組 總統府：捏造、不實2019-06-25 17:15
大法官提名審查 費鴻泰問蔡宗珍民進黨黨綱是否違憲？2019-06-25 17:10
影／兩岸論述持續挨批 柯文哲：統一或台獨下輩子吧！2019-06-25 17:04
黃智賢：網紅與黃國昌打壓言論自由 還有臉說台灣民主2019-06-25 16:50
教改釋憲開庭 曾銘宗：一面年改一面減稅合理嗎？2019-06-25 16:23
蔡宗珍曾指服貿違憲 費鴻泰問李進勇案沒審查算違憲嗎2019-06-25 16:21
大法官被提名人楊惠欽遭電爆 黃國昌：我會投反對票2019-06-25 16:01
公改釋憲／改革滑坡效應？林萬億：危言聳聽2019-06-25 15:41
熱門文章
蔡英文民調領先群雄 黃暐瀚分析有這4個原因2019-06-25 14:48
女學生從獎狀拉出嗆韓紙片 韓國瑜制止：這有點敏感2019-06-25 15:10
政見會後 爆料公社投票「郭、韓PK」 74％網友都挺他2019-06-26 08:37
學生輪番諷刺韓國瑜 教師讚：大家全都醒了...多棒！2019-06-25 18:46
韓國瑜造勢20萬人？吳蕚洋用EXCEL計算 人數原來這麼多2019-06-25 16:32
5金句看完國民黨初選政見會 網友驚豔：圈粉張亞中2019-06-26 09:34
又被嗆了！仁武高中女學生嗆韓國瑜做好做滿2019-06-25 14:16
朱立倫：韓國瑜太緊張 郭台銘都看幕僚給的資料2019-06-25 22:43
國軍本屆將官晉任僅19人 創史上最低紀錄2019-06-25 17:16
遼寧艦繞台想幹嘛？ 火力超高規格 卻異常低調2019-06-26 08:00
韓國瑜展現選總統企圖心 直言這些困難需要中央支援2019-06-25 20:48
藍政見會／學者：郭直球對決 韓金句連發2019-06-26 01:22
旗津-溫州小三通？ 潘恒旭道歉：若有責任我會概括承擔2019-06-26 07:46
韓國瑜不只要發財外交 還要發展「西望外交」2019-06-25 21:02
又被合影學生嗆 韓國瑜：尊重意見表達 但這樣不太妥2019-06-25 16:07
韓國瑜解決兩岸關係 以憲法、民意、和平、經濟為依歸2019-06-25 21:33
直播／國民黨總統初選國政願景發表會 五位候選人登場2019-06-25 18:52
火箭如期升空 福七今晚9時可望首度通過台灣2019-06-25 14:59
徐永明諷韓國瑜愛說謊 孫大千列舉蔡英文8點事蹟回擊2019-06-26 08:14
旗津─洞頭小三通首航？航港局打臉不是小三通指定地點2019-06-25 17:22
影／女學生從獎狀拉出嗆韓紙片 韓國瑜制止2019-06-25 16:42
台灣2020托付誰？ 唐湘龍：沒有比郭台銘更適合的2019-06-25 13:18
高市長補選陳其邁民調大勝：韓國瑜自己心理有數2019-06-25 12:35
政見會後郭台銘強調自己務實 會幫助韓國瑜留在高雄2019-06-25 23:06
首場國政願景發表會後 韓國瑜疲累婉拒受訪2019-06-25 22:31
郭台銘展現效率 國民黨政見會最早到場認真彩排2019-06-25 16:07
影／楊志良批國民黨不用選了 張善政：可當副手阻蔡英文當選2019-06-25 16:44
空軍P-3C緊急戰備 深夜升空偵追不明目標？2019-06-25 18:39
1.3萬碩博士流浪 反年改：私校生樂見國立大學教授2019-06-25 23:10
為罷免準備！戶籍從彰化遷高雄 他嗆：就看不慣韓國瑜2019-06-25 22:05
韓國瑜又被嗆 陳其邁：嗆韓好像變「學生運動」2019-06-25 15:37
高雄溫州小三通？陸委會重批：製造發大財假象的騙局2019-06-25 18:20
藍政見會／韓國瑜、郭台銘穩健 朱立倫出擊迸火花2019-06-26 01:32
國軍又傳跳傘意外：兩人降落傘吃風不足摔傷脊椎2019-06-25 14:39
雄中生抱書嗆韓 青年外交官笑：他校要怎麼突破？2019-06-25 13:06
朱立倫民調暴衝贏韓國瑜？謝寒冰這句話讓朱粉不服氣2019-06-25 16:10
高雄旗津往返溫州洞頭小三通？潘恒旭：是政府核可航線2019-06-25 17:12
老人花費少？ 公教年改釋憲激辯2019-06-26 00:49
【重磅快評】卓榮泰套殺柯文哲 不過卻露出了破綻2019-06-25 18:23
韓國瑜稱市府做到爆肝 柯文哲大笑：酒喝太多才爆肝2019-06-26 09:53
留言