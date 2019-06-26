力挺韓國瑜 郝龍斌：中央應整合南部縣市防治登革熱

2019-06-26 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



國民黨副主席郝龍斌上午在中廣論壇專訪高雄市長韓國瑜，兩人大談登革熱防疫策略。郝龍斌說，他一再強調登革熱防疫光靠高市一己之力，是無法做好的，中央要積極協助配合，行政院長蘇貞昌如真能作到要人給人、要錢給錢，所謂人跟錢並不是給到高雄市府，包括國軍、內政部、環保署，都需要跨部會協調小組。

郝龍斌說，韓講他短期內到中央，除了請求給予登革熱協助外，也認為長遠之計應以後每年1、2月都開一個中央跨部會並聯合地方政府的登革熱防治專案會議，由衛福部或環保署來主政、疾管署來作幕僚單位，如中央真正願意做這件事，就是功德一件。

郝龍斌強調，登革熱疫情就像作戰，且這是搶救生命的工作，不應有任何意識形態及政黨立場，而是從全台民眾的福祉、南部地區的生命安全來做考量。

韓國瑜也表示，登革熱疫區包括屏東、台南、高雄，要真正聯防，郝龍斌副主席跟他想法一樣，應該每年春節過後就啟動，現在是6月分，已經慢了，為何過去撲滅登革熱十幾年經驗沒有傳承下來，且未成為常態性，「覺得這裡面有lost掉」。