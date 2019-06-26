旗津溫州小三通？綠議員控告潘恒旭涉嫌外患罪

2019-06-26 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高市府觀光局長潘恒旭昨天參加上和海運公司舉行「高雄旗津─溫州洞頭小三通直航典禮」爆爭議，高市議員林智鴻今天上午到高雄地檢署按鈴，控告潘恒旭、上和海運董事長李文忠涉違反台灣與大陸人民關係條例、刑法外患罪等，盼檢察官釐清潘在這起未經許可的兩岸直航線，到底扮演什麼角色。

今上午10點林智鴻由律師葉孝慈陪同前往雄檢按鈴。據了解，林智鴻遞狀提告內容包括違反台灣與大陸人民關係條例、懲治走私條例、入出國及移民法，至於外患罪，葉孝慈說擬再補書狀陳述，或由檢方另行分案偵辦。

林智鴻說，上和海運已經被註銷航權、解散的公司，且台灣和中國大陸之間小三通僅有「金門和廈門」及「馬祖和馬尾港」，並沒有溫州直航，他更質疑「是不是韓國瑜市長授權去推動進行直航？」

林智鴻認為，盼檢察官釐清韓國瑜、潘恒旭代表的高市府，在推行非經許可的兩岸直航線，扮演什麼角色。