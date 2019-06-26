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旗津溫州小三通？綠議員控告潘恒旭涉嫌外患罪

2019-06-26 11:42聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高市府觀光局長潘恒旭昨天參加上和海運公司舉行「高雄旗津─溫州洞頭小三通直航典禮」爆爭議，高市議員林智鴻今天上午到高雄地檢署按鈴，控告潘恒旭、上和海運董事長李文忠涉違反台灣與大陸人民關係條例、刑法外患罪等，盼檢察官釐清潘在這起未經許可的兩岸直航線，到底扮演什麼角色。

今上午10點林智鴻由律師葉孝慈陪同前往雄檢按鈴。據了解，林智鴻遞狀提告內容包括違反台灣與大陸人民關係條例、懲治走私條例、入出國及移民法，至於外患罪，葉孝慈說擬再補書狀陳述，或由檢方另行分案偵辦。

林智鴻說，上和海運已經被註銷航權、解散的公司，且台灣和中國大陸之間小三通僅有「金門和廈門」及「馬祖和馬尾港」，並沒有溫州直航，他更質疑「是不是韓國瑜市長授權去推動進行直航？」

林智鴻認為，盼檢察官釐清韓國瑜、潘恒旭代表的高市府，在推行非經許可的兩岸直航線，扮演什麼角色。

對於潘恒旭辯稱是私人身分出席，林智鴻也批，潘是高市府的觀光局長，出席的公開活動不會有「私人行程」，即便是，但這時間點是上班時間，潘有無請假？是否搭乘公務車前往？都是諸多疑點，韓、潘應公開說明清楚，到底有沒有逾越法律、在這起直航所扮演角色。

高市議員林智鴻認為高市府觀光局長潘恒旭已違反台灣與大陸人民關係條例、外患罪。記者...
高市議員林智鴻認為高市府觀光局長潘恒旭已違反台灣與大陸人民關係條例、外患罪。記者林伯驊／攝影
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高市議員林智鴻（右起）今上午由律師葉孝慈陪同，到高雄地檢署按鈴告發高市府觀光局長...
高市議員林智鴻（右起）今上午由律師葉孝慈陪同，到高雄地檢署按鈴告發高市府觀光局長潘恒旭。記者林伯驊／攝影
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潘恒旭參加上和海運公司舉行「高雄旗津─溫州洞頭小三通直航典禮」引發爭議。圖／翻攝...
潘恒旭參加上和海運公司舉行「高雄旗津─溫州洞頭小三通直航典禮」引發爭議。圖／翻攝只是堵藍粉專
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潘恒旭韓國瑜航線
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