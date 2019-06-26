韓國瑜新竹最終場造勢 現場成立10萬人庶民總統粉絲團

2019-06-26 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜「決戰2020，贏回台灣」造勢大會30日下午4時到晚上8時將在新竹縣政府府前廣場與道路舉行最後一場次，場地可容納10萬人以上民眾參與；大會主持人、台北市議員王鴻薇、戴錫欽、王欣儀及應曉薇今也預告，新竹場將號召捐血，創下同一時段同一地點最多人捐血的紀錄，並進行「全國韓粉新竹搖一搖」，在現場立即成立10萬人的庶民總統粉絲團。

王鴻薇說，新竹場是第5場，也是最終場，目標人數是10萬，但可預期將遠遠超過10萬人；由於時間接近初選，大家也關心參選人公共政策、議題，因此新竹場特別邀請經濟學者馬凱在晚上7時到場分享經濟情勢。

王欣儀表示，全台持續缺血，30日同樣有捐血活動，將號召全國捐血車，集中現場群眾熱血，創下同一時段同一地點最多人捐血的紀錄；展現庶民文化的攤位也增加到250攤，除重現「國瑜夜市」，也加入新住民、弱勢團體、公益團體等攤位；而新竹是客家鄉親大本營，客家人刻苦耐勞也是庶民精神代表，活動將有客家文化元素；另外，現場還會經由群眾手機「搖一搖」，現場立即成立10萬人大型粉絲社團。

戴錫欽說，活動衣著仍希望是身穿紅色上衣，也盼在初選民調前集結所有韓粉的力量來創造機會；目前新竹各大專院校的學生也自發希望參加青年軍行列，並主動報名掌旗陪同韓進場；想報名捐血、設攤、或參加青年軍等，或了解交通等資訊，都可連繫竹苗、客家韓粉後援會團長何冠葳，電話0972-079593。

應曉薇則提醒，先前造勢主要都在周六舉辦，新竹場則是在周日，另外，7月6日韓國瑜在高雄的造勢活動取消，因為韓心繫市政、關心登革熱疫情；雖然取消讓韓粉有些失落，但也認同韓的決定是正確的。