通姦除罪化 謝銘洋：可能須立法才能徹底解決問題

2019-06-26 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



針對是否支持「通姦除罪化」，大法官被提名人謝銘洋今在立法院接受委員訊問時表示，通姦部分他認為用民事處理就好，除非大法官認為刑法第239條俗稱的通姦罪違憲，否則未來可能還是必須透過立法方式才能徹底解決問題。

民進黨立委尤美女今指出，婚外性行為其實是情感問題，到底要不要用法律去規範社會有不同討論，但確實抓姦後是不可能再維繫婚姻，且部分妻子告了先生之後因為經濟弱勢，又會對先生撤告只告小三，經統計判決結果，女性被判刑的高達52%，也就是說通姦罪立法多年，但是沒有阻卻通姦，無法達到形式嚇阻作用，詢問謝銘洋怎麼看通姦除罪化。

謝銘洋則說，刑法239條規定，若是配偶撤回告訴，效力不及相姦人，這部分是否違憲，正在申請釋憲中，他不適合回答，但他個人認為，通姦違背婚姻承諾、破壞家庭，也構成民法對配偶權的侵害確實應該要受到非難，只是非難有很多做法，很多先進國中多是用民法手段，或是高額的損害賠償、精神賠償。