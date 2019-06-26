郝龍斌：對韓國瑜解決重北輕南的談話很感動

2019-06-26 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



國民黨副主席郝龍斌今上午與高雄市長韓國瑜參加中廣論壇預錄節目，對於昨晚國政願景發表會，郝龍斌說5位候選人表現都很好，其中他對韓市長講的幾句話很感動，包括未來每周在高雄至少辦公3天、競選總部設高雄等，是具體展現可以處理重北輕南問題很關鍵的談話。

不過，郝龍斌也說，他強烈感覺「雖然每位都很好，但每位都不是完美的」，透過辯論，大家彼此對個人優點能有清楚認識，應該組織一個勝利團隊，把所有優點通通集合起來，這不是一加一大於二的問題，而是勝利的保障。

郝龍斌認為，總統初選參選人郭台銘對產業界的經驗、對經濟的深入、對兩岸問題的堅持及未來將在企業成功經驗引進到政府等，也闡述非常清楚；新北市前市長朱立倫對政務的嫻熟、大政方針、如何處理事情有很多經驗；前台北縣長周錫瑋及教授張亞中各方立論也非常好。

韓國瑜重申，台灣正處在中美貿易大戰前兩強的經濟體中間，如何面對現在和未來，台灣人民頭腦要非常聰明，他比喻中美在下象棋，台灣如果像棋子，被用完就丟了；他也比喻水龍頭像美國，浴缸像中國大陸，沒塞子就不能泡澡，台灣要扮演關鍵，「就像塞子一樣，沒有我就不行」。