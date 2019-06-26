王金平：兩岸要有代替九二共識的新關係定位名詞

2019-06-26 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



國民黨立委王金平宣布退出黨內總統初選後，地方行程未停歇，今天上午到台中參加宗教活動。雖未參加國民黨昨晚電視國政發表會，但王金平上午特別針對兩岸論述指出，兩岸要重新建立代替九二共識的新關係定位名詞，兩岸關係處理好，才能處理外交、國際參與、區域經濟、自由貿易等4大問題。

王金平表示，他昨天有看國政發表會，每位參選人政見都非常平穩、正面。至於誰的立場和他自己最相符？王說，他不宜用個人觀點評論，這樣好像有挺誰的味道，還是保持一定距離比較好，但他認為「要有辯論，有攻防」，才會吸引全國焦點，讓全民都關心國民黨選舉。

昨天5人都聚焦兩岸議題，王說，在九二共識上兩岸要恢復溝通、接觸、協商、交流、合作，若政府無法接受九二共識，就要重新找出一個能替代九二共識、讓兩岸確認新關係的名詞，趕快進行兩岸的協商談判，大陸是不是樂意這麼做？相信大陸是樂意這麼做，也希望大家盡快坐下來談，是可談的。

王金平說，替代九二共識名詞，兩岸要都能接受，就可以處理大陸與台灣的關係，「外交關係不再斷交、我們能參與國際組織、加入區域經濟組織、或是簽署兩國之間的自由貿易協定」，這4個問題是國家的命根、生機的所在，一定要好好坐下來談，否則可能對台灣的生機、未來發展產生重大影響，否則對台灣非常不利。

昨天國政發表會，高雄市長韓國瑜提到，總統蔡英文3年換了3個內閣，王金平說，這就是憲政制度上出現問題，他個人主張要憲政體制改革，「內閣制」更適合台灣。