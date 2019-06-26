曾口試自己指導學生未迴避？ 謝銘洋：沒有瑕疵

2019-06-26 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



大法官被提名人謝銘洋接受國民黨立委林奕華質詢。記者徐偉真/攝影 分享 facebook

立法院臨時會今天審查司法院大法官人事同意權案，被提名人、台大法律系教授謝銘洋今天接受朝野立委詢答，他過去曾在口試時口試自己指導的學生但沒有迴避，成為國民黨立委質詢時攻擊的重點，謝銘洋說，他事前不知道口試名單中有自己的學生，他當場有提出，「我沒有瑕疵」。

謝銘洋過去曾連署「拔管」，呼籲台大校方重啟校長遴選，國民黨立委林奕華今天問謝銘洋管案的瑕疵在哪，謝銘洋說，管案最大的問題在於校長的遴選委員中，有一位跟管中閔有利益衝突，最重要的不是該委員沒有迴避，而是知道校長是獨立董事，但沒有事先揭露。

國民黨立委王育敏也提到謝銘洋口試自己的學生沒有迴避一事，謝銘洋說，他事先完全不知道口試學生的名單，學校沒有事先給他資料，因此無從事先申請迴避，他是進到口試會場看到名單才知道有自己的學生，他一看到學生名字就跟主審教授說有一位是他學生，他有當場提出，這件事沒有瑕疵。

林奕華說，謝銘洋說管案的遴選委員沒有揭露，謝銘洋自己也沒有迴避，1997年擔任口試委員時沒有迴避，還成為法學教科書沒有迴避的負面案例；謝銘洋說，他當時在口試會場揭露後，委員認為國際智慧財產權法專業領域他若迴避了就沒人問了，所以當時決定他不用迴避，至於教科書則是沒有全面了解事情，只是從判決書了解。